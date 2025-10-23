Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 23. októbra 2025 o 18:05
Čas čítania 1:09

Na Slovensko prichádza sneženie. Meteorológovia vydávajú viaceré výstrahy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na Slovensko prichádza sneženie. Meteorológovia vydávajú viaceré výstrahy
Zdroj: Unsplash/ Katarzyna

Meteorológovia očakávajú silnejší vietor, najmä v noci, ale aj dážď.

  • Od západu by mal cez územie Slovenska postupovať studený front, ktorý je spojený s hlbokou, až rozsiahlou tlakovou nížou. V súvislosti s ním meteorológovia očakávajú veterné a daždivé počasie.
  • Cez víkend by sa mala situácia čiastočne upokojiť, studený front sa bude presúvať postupne na východ.
  • Hranica sneženia by mala klesnúť vo štvrtok v noci, v piatok by to malo byť vo výške 1400 alebo 1300 metrov, v piatok očakávajú snehové zrážky od zhruba 1200 m. Rovnako by to malo byť aj cez víkend.
SHMÚ SHMÚ SHMÚ
Zobraziť galériu
(3)

Širší kontext: Silnejší vietor očakávajú meteorológovia najmä na juhozápade Slovenska, následne ojedinele aj na severe územia v nižších polohách, avšak aj na horách nad pásmom lesa. Výraznejšie fúkať by malo najmä vo štvrtok. V prvej polovici noci by mohol vietor na juhozápade Slovenska dosiahnuť lokálne rýchlosť okolo 70 km/h, postupne by mal čiastočne zoslabnúť. Na horách očakávajú víchricu, vietor by mal rovnako smerom k ránu slabnúť.

23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé

„Zatiaľ to naozaj vyzerá tak, že sa zmestíme do toho prvého stupňa výstrahy. Treba byť ale obozretný,“ poznamenal meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Cyril Siman.

Výstrahy vydali tiež pred dažďom. „V noci očakávame zrážky prakticky na celom území,“ skonštatoval Siman. Spadnúť by malo zhruba od päť do 20 mm zrážok, najmä na strednom Slovensku to môže byť aj viac, lokálne 20 až 40 mm. Len zriedkavo by to malo byť viac ako 50 mm.

Čo sa týka teploty vzduchu, dostane sa zhruba na „normálne hodnoty.“ Hoci vo štvrtok je ešte na niektorých miestach aj veľmi teplé počasie, cez víkend by to mohlo byť maximálne od desať do 15 stupňov Celzia, na severe okolo 8 stupňov Celzia. Nočná teplota by nemala byť taktiež nijako výrazne nízka, väčšinou sa bude pohybovať nad 0 stupňov Celzia.

Prečítaj si aj tieto články: 

22. októbra 2025 o 15:30 Čas čítania 0:26 Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
23. októbra 2025 o 9:04 Čas čítania 0:49 Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 160 km/h Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 160 km/h
tatry
Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy počasie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
dnes o 07:51
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
včera o 18:18
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 16:10
VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“
VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“
pred 2 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 15:30
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
pred 2 dňami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
včera o 18:18
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
dnes o 07:51
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
17. 10. 2025 9:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 dňami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 2 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
16. 10. 2025 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Lifestyle news
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského pred 3 hodinami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník dnes o 15:33
Netflix nakrúca v Prahe nový seriál. Zastrešuje ju produkcia, ktorá robila aj na Spider-Manovi dnes o 15:02
Vydražili zlaté rolexy z roku 1953. Nový majiteľ za ne zaplatil vyše 5 miliónov eur dnes o 14:10
Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry dnes o 13:17
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy dnes o 11:24
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej dnes o 10:15
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory dnes o 08:59
Na Netflix dnes dorazí 2. séria Nobody Wants This. Ako rabín a podcasterka prekonajú skúšku reality? dnes o 08:17
V novej emotívnej reklame od Apple sa prihovára nedávno zosnulá Jane Goodall. Predstavili nový MacBook aj iPad včera o 17:28
Slovensko Všetko
KALKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
dnes o 12:04
KALKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
Vypočítaj si to ľahko online.
Až 49 nových pravidelných leteckých liniek z Bratislavy: Pozri si kompletný prehľad
pred hodinou
Až 49 nových pravidelných leteckých liniek z Bratislavy: Pozri si kompletný prehľad
VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“
dnes o 16:10
VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“
Rusku sa nepáči zrušený budapeštiansky summit. Medvedev tvrdí, že Trumpovo rozhodnutie je akt vojny
pred 3 hodinami
Rusku sa nepáči zrušený budapeštiansky summit. Medvedev tvrdí, že Trumpovo rozhodnutie je akt vojny
Ďalšia nezhoda v koalícii: Kotlár hlasoval s opozíciou. Nesúhlasil s Huliakovou novelou o hazarde
dnes o 12:36
Ďalšia nezhoda v koalícii: Kotlár hlasoval s opozíciou. Nesúhlasil s Huliakovou novelou o hazarde
Milanová popiera vytvorenie zoznamu firiem s väzbami na „ruské kruhy“. Reaguje na Šimkovičovej obvinenia
pred 52 minútami
Milanová popiera vytvorenie zoznamu firiem s väzbami na „ruské kruhy“. Reaguje na Šimkovičovej obvinenia
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Zahraničie Všetko
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
dnes o 06:30
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
pred 2 dňami
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
pred 2 dňami
Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
dnes o 10:10
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
Ekonomická konsolidácia znižuje čisté príjmy mladých ľudí, no odborníci upozorňujú, že aj v takom období má zmysel začať sporiť na dôchodok čo najskôr.
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
včera o 18:18
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
pred 2 dňami
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
pred 2 dňami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
pred 2 dňami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia