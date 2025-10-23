Kategórie
dnes 23. októbra 2025 o 17:30
Čas čítania 1:15

Rusku sa nepáči zrušený budapeštiansky summit. Medvedev tvrdí, že Trupovo rozhodnutie je akt vojny

1
Rusku sa nepáči zrušený budapeštiansky summit. Medvedev tvrdí, že Trupovo rozhodnutie je akt vojny
Zdroj: TASR - Michal Svítok

Medvedev sa ostro pustil do Donalda Trumpa.

  • Ruský exprezident a podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev prirovnal nové sankcie USA voči Rusku a zrušenie budapeštianskeho summitu prezidentom USA Donaldom Trumpom k „aktu vojny proti Rusku“.
  • V príspevku na svojom kanáli v ruskej štátnej mobilnej aplikácii MAX Medvedev označil Trumpa za „utáraného mierotvorcu“ a uviedol, že „Spojené štáty sú naším protivníkom“ a prezident USA sa týmto svojím rozhodnutím vydal na cestu vojny s Ruskom.
  • Nasledovať budú podľa Medvedeva výhovorky, že Trump nemohol konať inak, alebo že bol pod tlakom Kongresu.

Citát: „To nič nemení na tom, že prijaté rozhodnutia sú aktom vojny proti Rusku. A teraz sa Trump plne spojil so šialenou Európou,“ konštatoval Medvedev.

Zároveň poznamenal, že „v tomto najnovšom výkyve trumpovského kyvadla je jasná výhoda“: podľa Medvedeva je teraz možné zaútočiť na Ukrajinu všetkými možnými zbraňami „bez ohľadu na zbytočné rokovania a dosiahnuť víťazstvo presne tam, kde je to jedine možné – na zemi, a nie za kancelárskym stolom...likvidáciou nepriateľov, nie uzatváraním nezmyselných dohod“.

Hlavnou témou stretnutia v Budapešti malo byť mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Trump jeho zrušenie oznámil počas rokovania s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem v Bielom dome. „Prosto mi to nepripadalo správne. Nemal som pocit, že by sme sa dostali tam, kam potrebujeme. Tak som to zrušil, ale v budúcnosti sa stretneme,“ oznámil.

Okrem zrušenia tohto summitu Spojené štáty v stredu večer oznámili, že na Rusko uvalili nové sankcie, ktoré sú zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Podľa ministra financií USA Scotta Bessenta tieto spoločnosti „financujú vojenskú mašinériu Kremľa.“

Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vo februári 2022 nariadil vstúpiť ruským vojskám na Ukrajinu, opakovane deklaruje, že je pripravený rokovať o mieri. Európski lídri a Ukrajina však spochybňujú, že Putin chce mier, a varujú, že Rusko by jedného dňa mohlo zaútočiť na člena NATO. Kremeľ tieto dohady opakovane odmietol ako nezmysel, pripomenula vo svojej správe agentúra Reuters.

Medvedev
Zdroj: TASR/Michal Svítok
