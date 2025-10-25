Sankcie Trumpa by mohli natrvalo odrezať Maďarsko a SR od ruskej ropy.
- Americké sankcie, ktoré nadobudnú účinnosť 21. novembra, neochromia vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina, ale pomôžu Európskej únii natrvalo sa odrezať od dovozu ruskej ropy.
- Podľa Politica mesiac pred oznámením sankcií Trump ostro kritizoval Európu, že naďalej „neodpustiteľným“ spôsobom nakupuje energie z Ruska. Expertka z amerického think-tanku Atlantická rada Kimberly Donovanová uviedla, že súčasné sankcie sú „veľkým krokom“ v boji proti európskemu dovozu ruskej ropy.
- Ministerstvo financií USA pripustilo možnosť, že sankcie budú uvalené aj na tých, ktorí spolupracujú s dvoma sankcionovanými ruskými ropnými spoločnosťami.
- Podľa expertky by to znamenalo, že žiadna banka by pre týchto hráčov v Európe nespracovávala transakcie.
Širší kontext: V rámci EÚ sú sankcie obzvlášť znepokojujúce pre Maďarsko a Slovensko, pretože by mohli úplne zastaviť dovoz ruskej ropy. Ak USA sankcie zavedú, „viedlo by to k zastaveniu dovozu,“ povedal nemenovaný slovenský predstaviteľ a dodal, že v takom prípade by Slovensko „pravdepodobne“ požiadalo Washington o výnimku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár nereagovalo.
Spojené štáty v stredu sankcie rozšírili aj na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a 34 ich dcérskych spoločností, pretože Putin odmieta ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, uviedol americký minister financií Scott Bessent. Vo štvrtok ráno členské štáty EÚ schválili v poradí 19. balík protiruských sankcií, ktorý okrem iného zahŕňa zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu z Ruska a obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.
Prečítaj si aj tieto články: