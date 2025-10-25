Kategórie
Domov
TASR
dnes 25. októbra 2025 o 11:34
Čas čítania 0:55

Sankcie Spojených štátov môžu zasiahnuť aj Slovensko. Opatrenia by mohli zastaviť dovoz ruskej ropy

Sankcie Spojených štátov môžu zasiahnuť aj Slovensko. Opatrenia by mohli zastaviť dovoz ruskej ropy
Zdroj: TASR/AP

Sankcie Trumpa by mohli natrvalo odrezať Maďarsko a SR od ruskej ropy.

  • Americké sankcie, ktoré nadobudnú účinnosť 21. novembra, neochromia vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina, ale pomôžu Európskej únii natrvalo sa odrezať od dovozu ruskej ropy. 
  • Podľa Politica mesiac pred oznámením sankcií Trump ostro kritizoval Európu, že naďalej „neodpustiteľným“ spôsobom nakupuje energie z Ruska. Expertka z amerického think-tanku Atlantická rada Kimberly Donovanová uviedla, že súčasné sankcie sú „veľkým krokom“ v boji proti európskemu dovozu ruskej ropy.
  • Ministerstvo financií USA pripustilo možnosť, že sankcie budú uvalené aj na tých, ktorí spolupracujú s dvoma sankcionovanými ruskými ropnými spoločnosťami. 
  • Podľa expertky by to znamenalo, že žiadna banka by pre týchto hráčov v Európe nespracovávala transakcie.

Širší kontext: V rámci EÚ sú sankcie obzvlášť znepokojujúce pre Maďarsko a Slovensko, pretože by mohli úplne zastaviť dovoz ruskej ropy. Ak USA sankcie zavedú, „viedlo by to k zastaveniu dovozu,“ povedal nemenovaný slovenský predstaviteľ a dodal, že v takom prípade by Slovensko „pravdepodobne“ požiadalo Washington o výnimku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár nereagovalo.

Spojené štáty v stredu sankcie rozšírili aj na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a 34 ich dcérskych spoločností, pretože Putin odmieta ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, uviedol americký minister financií Scott Bessent. Vo štvrtok ráno členské štáty EÚ schválili v poradí 19. balík protiruských sankcií, ktorý okrem iného zahŕňa zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu z Ruska a obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.

plynovod
Zdroj: TASR/Roman Hanc
Donald Trump Plyn z Ruska Rusko Správy zo sveta
Domov
Zdieľať
Diskusia