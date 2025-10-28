Pred sviatkom sa odporúča urobiť nákup s predstihom, aby sa človek predišiel zhonu. Na niektorých miestach však nakúpiš v prípade núdze aj cez sviatok.
- Počas Sviatku všetkých svätých 1. novembra bude väčšina obchodov na Slovensku zatvorená.
- Nakúpiť však bude možné v menších prevádzkach, v ktorých priamo predáva majiteľ, a na čerpacích staniciach, ktoré ponúkajú základné potraviny, ako pečivo a mlieko.
- Výnimku majú aj lekárne, predajne kvetov a obchody na staniciach, letiskách či v nemocniciach. Otvorené môžu byť tiež reštaurácie, bary, kaderníctva a požičovne.
Širší kontext: Všetky obchody sa opäť otvoria v nedeľu 2. novembra počas Pamiatky zosnulých, kedy platia bežné otváracie hodiny. Pred sviatkom sa odporúča urobiť nákup s predstihom, aby sa predišlo zhonu. Tento deň umožňuje zamestnancom obchodov venovať sa pamiatke zosnulých a tráviť čas s blízkymi.
