TASR
dnes 14. decembra 2025 o 12:40
Čas čítania 0:34

Zmena pre pacientov: Ministerstvo chce upraviť podmienky pri preplácaní liekov

Zmena pre pacientov: Ministerstvo chce upraviť podmienky pri preplácaní liekov
Zdroj: Unsplash/Laurynas Mereckas

Cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup pacientov k liečbe bez rozdielov medzi poisťovňami.

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje zrušiť výdavkový strop pre zdravotné poisťovne na úhradu tzv. výnimkových liekov. Po novom by mali tieto lieky preplácať podľa jasne stanovených zákonných kritérií, nie podľa interných pravidiel jednotlivých poisťovní. Návrh je súčasťou novely zákona, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Novela zavádza tri samostatné spôsoby schvaľovania výnimkovej liečby: podľa účinnosti liečby bez finančného obmedzenia, s finančným limitom alebo na základe výskytu ochorenia. Kritériá nebudú kombinovať, ale posudzovať samostatne.

Reakcia na nerovný prístup k liečbe

Na dodržiavanie pravidiel má dohliadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak poisťovňa nevyhovie žiadosti o prehodnotenie výnimky, prípad postúpi úradu. Ministerstvo zároveň ubezpečilo, že pacienti, ktorí už majú výnimkovú liečbu schválenú, o nárok neprídu.

Zmeny reagujú aj na podnet verejného ochrancu práv, ktorý upozornil na nerovný prístup pacientov k liečbe a kritizoval doterajší výdavkový strop aj nejednotné postupy poisťovní.

