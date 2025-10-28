Chceli vyzvať aj prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby podporil iniciatívu „Bring Kids Back UA“ .
Plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo uznesenie z dielne opozičného PS k odsúdeniu všetkých násilných činov Ruskej federácie na nevinných ukrajinských deťoch. Urobilo tak v utorkovom hlasovaní.
Parlament mal uznesením dané činy odsúdiť. Zároveň ním mal vyzvať vládu, aby sa SR zapojila do Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí. Vyzvať chceli aj prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby podporil iniciatívu „Bring Kids Back UA“ a využil všetky diplomatické nástroje, ktoré ako hlava štátu má, na pomoc pri návratoch ukrajinských detí späť domov.
