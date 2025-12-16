Dôvodom stiahnutia je nesúlad so správnou výrobnou praxou.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval o stiahnutí lieku Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok z distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.
Konkrétne stiahnu z predaja tieto šarže:
|Kód ŠÚKL
|Názov lieku
|Doplnok
|Číslo šarže
|Exspirácia
|6221D
|Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
|plc ifc 10x500 mg (liek.inj.skl.)
|
25D685
|03/2029
|6221D
|
Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
|plc ifc 10x500 mg (liek.inj.skl.)
|24J259
|09/2028
|6221D
|
Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
|plc ifc 10x500 mg (liek.inj.skl.)
|24F130
|04/2028
Dôvodom stiahnutia je zistený nesúlad so správnou výrobnou praxou. Stiahnutie je preventívne, jeho cieľom je ochrániť bezpečnosť a zdravie pacientov.
Liek používajú na liečbu:
- akútneho vzplanutia chronickej bronchitídy
- pneumónie získanej v komunite
- akútnej bakteriálnej sinusitídy
- streptokokovej faryngitídy a tonzilitídy
- infekcií kože a mäkkých tkanív
Na Slovensku máme k dispozícii nedotknutú šaržu daného lieku, preto liečba pacientov nebude ohrozená. Taktiež je dostupný aj iný liek s obsahom rovnakého liečiva, v rovnakej liekovej forme, dávke a s rovnakými terapeutickými indikáciami.
