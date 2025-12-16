Podľa ZSSK na tom nieje nič podozrivé.
Členovia vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa spolu s Karolom Henzélym podpísali zmluvu na nákup vozňov a zmluvu na ich servis za takmer 70 miliónov eur s DPH tesne predtým, ako ich odvolali z funkcie.
Podľa fotografie čitateľa Denníka N priviezli nočné vozne, ktoré boli predmetom zmluvy do areálu ŽOS Vrútky už so značným predstihom.
Fotografia pochádza z novembra a zachytáva tridsaťročné, pôvodom nemecké vozne radu WLABm, ktoré stoja za plotom vrútockých opravovní. Presne tento typ ZSSK nakupuje podľa aktuálnej zmluvy. ŽOS teda mali vozne k dispozícii už pred získaním mnohomiliónovej zákazky.
Túto okolnosť však nepovažujú za neobvyklú. Keďže predmetom zákazky mohli byť aj staršie vozne určené na modernizáciu, ZSSK to vníma ako prirodzené, ak si ich účastníci zaobstarali s predstihom.