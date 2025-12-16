Svoje rozhodnutie zmiernila po tlaku od viacerých krajín, ktoré majú najväčších výrobcov áut v regióne.
Európska komisia chce zmierniť zákaz predaja automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035. Podľa predsedu európskych ľudovcov Manfreda Webera nový návrh nepožaduje nulové emisie oxidu uhličitého, ale ich zníženie o 90 %. Balík podpory pre automobilky komisia plánuje zverejniť po rokovaní v Štrasburgu, informuje Denník N.
O znížení emisií oxidu uhličitého o 100 % Európska komisia rozhodla v roku 2021. Keby sa postupovalo podľa tohto rozhodnutia, od roku 2035 by sa skončil predaj nových osobných a ľahkých úžitkových áut so spaľovacími motormi. Po tlaku od niektorých krajín s najväčšími výrobcami áut v regióne komisia presunula revíziu predpisu už na koniec tohto roka.