Úrad priblížil, že aj v tomto roku sú obce s najväčším pomerom prepoistení na počet obyvateľov v najchudobnejších regiónoch Slovenska.
Zdravotnú poisťovňu od nového roka zmení 124 067 poistencov. Najväčší záujem prejavili poistenci o prepoistenie do súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorej pribudne 22 688 poistencov.
Naopak, najviac poistencov stratila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorej poistný kmeň poklesne o 26 020 poistencov. Súkromná zdravotná poisťovňa Union vykázala čistý prírastok 3332 poistencov.
„Úrad v tomto roku eviduje 166.720 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 30.376 prihlášok. Narástol aj počet akceptovaných prihlášok, zdravotnú poisťovňu zmení od 1. januára 2026 o 9424 poistencov viac ako v predchádzajúcom roku. Neakceptovaných prihlášok bolo 42.653,“ priblížil ÚDZS. Hlavným dôvodom neakceptácie prihlášky bolo jej späťvzatie a duplicitne podané prihlášky do viacerých zdravotných poisťovní.
Možnosť prepoistiť sa od budúceho roka majú ľudia raz ročne, a to do 30. septembra. Zmena zdravotnej poisťovne platí od januára nasledujúceho roka.