Testovanie sa má začať v roku 2027 a reálne platiť digitálnym eurom by sme mohli už v roku 2029.
Európska centrálna banka (ECB) posunula projekt digitálneho eura do technickej fázy s cieľom uviesť nový typ peňazí do obehu už o niekoľko rokov. Digitálne euro nemá fungovať len ako bežná aplikácia, ale bude ho priamo spravovať ECB, na ktorú budú napojené digitálne peňaženky občanov, informuje portál ta3.com.
Cieľom je umožniť jednoduché, rýchle a bezpečné platby bez poplatkov a čakania, a to aj v offline režime. Ak pôjde všetko podľa plánu, testovanie sa začne v roku 2027 a reálne platiť digitálnym eurom by sme mohli už v roku 2029.
Napriek týmto výhodám kritici varujú pred možným rizikom digitálneho dozoru, keďže každá transakcia by mohla byť dohľadateľná. Ako ochrana má slúžiť možnosť vypnutia digitálnej peňaženky. ECB ubezpečuje, že súkromie používateľov bude chránené a digitálne euro má slúžiť len ako doplnok k tradičnej hotovosti, pričom právo na hotovosť zostane zachované.