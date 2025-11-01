Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 1. novembra 2025 o 12:47
Čas čítania 1:11

Od soboty platí zmena ústavy. Slovensko oddnes uznáva len dve pohlavia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Od soboty platí zmena ústavy. Slovensko oddnes uznáva len dve pohlavia
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Novelizáciu schválil parlament 26. septembra.

  • Od soboty vstupuje do účinnosti novela Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvuje, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy.
  • Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon rieši aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
  • Úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. 

Citát: „Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, manželstva, rodičovstva a rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia,“ píše sa v novom ustanovení ústavy.

Širší kontext: Ústava tiež po novom obsahuje zákaz surogátneho materstva, keďže sa v nej píše, že dohoda o porodení dieťaťa pre iného sa zakazuje. Pribudlo do nej tiež ustanovenie, podľa ktorého sú rodičmi dieťaťa matka a otec, pričom matkou dieťaťa je žena a otcom dieťaťa je muž. Ústava obsahuje aj odsek prevzatý zo zákona o rodine, ktorý sa týka osvojenia dieťaťa.

31. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 3:02 Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití

„Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak je osvojenie v záujme dieťaťa. O osvojení rozhoduje súd,“ píše sa v ústave.

Najvyšší zákon štátu po novom rieši aj práva rodičov voči vzdelávaniu ich detí. „Výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu. Vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia, telesnú integritu a prevenciu zneužívania tvorí súčasť všeobecného vzdelávania detí v podobe primeranej ich veku,“ uvádza sa v novom znení ústavy.

Prečítaj si aj tieto články: 

26. septembra 2025 o 11:09 Čas čítania 1:01 AKTUÁLNE: Poslanci schválili historickú zmenu ústavy. Novela oficiálne definuje mužské a ženské pohlavie AKTUÁLNE: Poslanci schválili historickú zmenu ústavy. Novela oficiálne definuje mužské a ženské pohlavie
3. októbra 2025 o 11:25 Čas čítania 1:19 Matovič priznal, že by bez neho novela ústavy neprešla: „Bolo to na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde“ Matovič priznal, že by bez neho novela ústavy neprešla: „Bolo to na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde“
7. októbra 2025 o 17:22 Čas čítania 1:25 Brusel sa vyjadril k zmene slovenskej ústavy. Vraj môže porušovať základné ľudské práva Brusel sa vyjadril k zmene slovenskej ústavy. Vraj môže porušovať základné ľudské práva
krajiči
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
dnes o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 13:32
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
pred 3 dňami
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
včera o 09:42
Nafta a benzín na Slovensku čoskoro zmenia cenu. Veľa vodičov to pocíti v peňaženke
Nafta a benzín na Slovensku čoskoro zmenia cenu. Veľa vodičov to pocíti v peňaženke
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 hodinami
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
včera o 10:40
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
pred 3 dňami
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
dnes o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
pred 3 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
24. 10. 2025 11:37
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
27. 10. 2025 10:19
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
27. 10. 2025 10:54
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
24. 10. 2025 14:09
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Lifestyle news
V novej sérii American Horror Story zažiari Ariana Grande. Návrat do seriálu potvrdila aj Jessica Lange pred hodinou
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely pred 3 hodinami
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy? dnes o 12:01
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru včera o 19:22
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov včera o 18:35
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch včera o 17:21
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení včera o 16:43
Britský kráľ Karol III. zbavil svojho brata Andrewa všetkých titulov. Môže za to kauza s Epsteinom včera o 15:55
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko včera o 15:11
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel včera o 14:21
Slovensko Všetko
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
pred 3 hodinami
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
Podľa jedného z organizátorov bol zásah v rozpore so zákonom.
Dostaneš pokutu, ak budeš na chodníku utekať? Maximálna rýchlosť chôdze sa chodcov netýka
pred 46 minútami
Dostaneš pokutu, ak budeš na chodníku utekať? Maximálna rýchlosť chôdze sa chodcov netýka
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
dnes o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Martinus sa ospravedlnil za status o 17. novembri. Firma vysvetlila, prečo nechá kníhkupectvá otvorené
dnes o 11:13
Martinus sa ospravedlnil za status o 17. novembri. Firma vysvetlila, prečo nechá kníhkupectvá otvorené
Študent v Žiline sa otrávil metanolom. Keď odišiel z baru, mal problémy so zrakom
pred 2 hodinami
Študent v Žiline sa otrávil metanolom. Keď odišiel z baru, mal problémy so zrakom
Fica zaradili do rebríčka „Predátori slobody tlače“. Úrad vlády sa bráni, premiér vraj vždy obhajoval slobodu tlače
dnes o 08:16
Fica zaradili do rebríčka „Predátori slobody tlače“. Úrad vlády sa bráni, premiér vraj vždy obhajoval slobodu tlače
Zahraničie Všetko
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
dnes o 13:32
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
pred 2 hodinami
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
včera o 15:40
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Nitrianska reštaurácia Épine pripravila večeru s názvom Slovenská konsolidácia V5, ktorá cez päťchodové menu reflektuje aktuálne šetrenie štátu, rast cien a situáciu v slovenskom gastre.
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
pred 3 dňami
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
pred 3 dňami
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
pred 4 dňami
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú
28. 10. 2025 6:27
V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia