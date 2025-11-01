Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 1. novembra 2025 o 15:53
Čas čítania 0:37

Študent v Žiline sa otrávil metanolom. Keď odišiel z baru, mal problémy so zrakom

Študent v Žiline sa otrávil metanolom. Keď odišiel z baru, mal problémy so zrakom
Zdroj: Unsplash/Dylan de Jonge/volně k užití

Prípadom sa zaoberá polícia.

Študent Žilinskej univerzity skončil v nemocnici po tom, ako vypil alkohol s obsahom metanolu. Podľa informácií redakcie Žilinak.sk pil v bare pri internátoch na Vlčincoch, kam si chodievajú oddýchnuť najmä mladí ľudia z okolia školy.

Po niekoľkých hodinách sa začal cítiť zle a privolal si záchranku. Lekári v žilinskej nemocnici potvrdili, že mal v tele metanol. „Pacientovi sme poskytli zdravotnú starostlivosť v súvislosti s otravou metanolom. Po stabilizovaní stavu bol prepustený do domácej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.

Podľa redakcie mal mladík po požití alkoholu problémy so zrakom, čo je typický príznak otravy metanolom. Táto látka sa v tele mení na toxické zlúčeniny, ktoré môžu poškodiť nervový systém a spôsobiť trvalú slepotu.

Prípad preverujú polícia aj Finančná správa, ktoré vykonali kontrolu v podniku, kde sa alkohol podával. Vyšetrovanie stále prebieha, preto zatiaľ neposkytli podrobnosti. Portál informoval, že v bare našli viacero fliaš s obsahom metanolu, ktoré mali na sebe aj kolky.

