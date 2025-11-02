Kategórie
TASR
dnes 2. novembra 2025 o 13:02
Čas čítania 0:49

Polícia v prípade útoku nožom vo vlaku vylúčila terorizmus. Zadržali dvoch Britov

Polícia v prípade útoku nožom vo vlaku vylúčila terorizmus. Zadržali dvoch Britov
Zdroj: TASR/AP

Motívom útoku nožom v Anglicku podľa polície nebol terorizmus.

  • Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.
  • Pre podozrenie z pokusu o vraždu zadržali dvoch občanov Spojeného kráľovstva. Po útoku zostávajú dve osoby v ohrození života. 
  • Muži, ktorých zadržali na stanici v Huntingdone, zostávajú vo väzbe. Obaja sa narodili v Spojenom kráľovstve.

Citát: „V tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický útok,“ povedal na tlačovej konferencii veliteľ britskej dopravnej polície John Loveless. 

Širší kontext: Cestujúcich pobodali v čase, keď bol vlak, ktorý vyrazil z mesta Doncaster v severnom Anglicku a smeroval do Londýna, približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, pár kilometrov severozápadne od Cambridgu.

Spočiatku do nemocnice previezli desať ľudí, neskôr v sobotu večer sa dostavila ešte jedna osoba. Z deviatich, ktoré utrpeli život ohrozujúce zranenia, štyri osoby medzičasom z nemocnice prepustili. V kritickom stave sú naďalej dvaja ľudia.

Britský premiér Keir Starmer označil sobotňajší incident za „desivý a mimoriadne znepokojujúci.“ Kráľ Karol III. spoločne s manželkou Camillou v nedeľu vyjadrili zdesenie a šok. Železničná spoločnosť London North Eastern Railway po útoku dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a vyzvala ľudí, aby sa cestovaniu vyhli.

29. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 7:44 Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor) Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
2. novembra 2025 o 8:30 Čas čítania 10:56 Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor) Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
2. novembra 2025 o 9:37 Čas čítania 0:54 Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
vlak
Zdroj: TASR/AP
