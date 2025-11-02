Motívom útoku nožom v Anglicku podľa polície nebol terorizmus.
- Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.
- Pre podozrenie z pokusu o vraždu zadržali dvoch občanov Spojeného kráľovstva. Po útoku zostávajú dve osoby v ohrození života.
- Muži, ktorých zadržali na stanici v Huntingdone, zostávajú vo väzbe. Obaja sa narodili v Spojenom kráľovstve.
Citát: „V tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický útok,“ povedal na tlačovej konferencii veliteľ britskej dopravnej polície John Loveless.
Širší kontext: Cestujúcich pobodali v čase, keď bol vlak, ktorý vyrazil z mesta Doncaster v severnom Anglicku a smeroval do Londýna, približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, pár kilometrov severozápadne od Cambridgu.
Spočiatku do nemocnice previezli desať ľudí, neskôr v sobotu večer sa dostavila ešte jedna osoba. Z deviatich, ktoré utrpeli život ohrozujúce zranenia, štyri osoby medzičasom z nemocnice prepustili. V kritickom stave sú naďalej dvaja ľudia.
Britský premiér Keir Starmer označil sobotňajší incident za „desivý a mimoriadne znepokojujúci.“ Kráľ Karol III. spoločne s manželkou Camillou v nedeľu vyjadrili zdesenie a šok. Železničná spoločnosť London North Eastern Railway po útoku dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a vyzvala ľudí, aby sa cestovaniu vyhli.
