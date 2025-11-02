Minister pôdohospodárstva spochybnil tvrdenia o raste kriminality.
- Minister pôdohospodárstva Richard Takáč v nedeľnej diskusnej relácii TA3 povedal, že kriminalita má podľa štatistiky klesajúcu tendenciu.
- Myslí si, že niektoré médiá a opozícia tému príliš zviditeľňujú, čo vedie k drobnej kriminalite.
- Zároveň však vyhlásil, že „nárast je, v celej Európe“. „Je taká situácia celkovo,“ dodal.
Širší kontext: Podľa ministra za bezpečnosť vo svojich prevádzkach zodpovedajú do veľkej miery obchodné reťazce. Odmietol, že by novely trestných kódexov viedli ku kriminalite, no legislatívne zmeny nevylúčil.
Poslankyňa za PS Tamara Stohlová vidí za rastúcou kriminalitou práve zmenu Trestného zákona z roku 2024. „Drobná kriminalita jednoznačne stúpa. Cítime to všetci, ja osobne mám aj s tým skúsenosť, ale hovoria o tom starostovia a primátori, hovorí to už aj generálny prokurátor, hovorí to mestská a obecná polícia,“ vyhlásila.
