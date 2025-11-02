Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 2. novembra 2025 o 15:31
Čas čítania 0:31

Minister Takáč viní z nárastu kriminality médiá a opozíciu. Odmieta, že za ňu môže novela Trestného zákona

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Minister Takáč viní z nárastu kriminality médiá a opozíciu. Odmieta, že za ňu môže novela Trestného zákona
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Minister pôdohospodárstva spochybnil tvrdenia o raste kriminality.

  • Minister pôdohospodárstva Richard Takáč v nedeľnej diskusnej relácii TA3 povedal, že kriminalita má podľa štatistiky klesajúcu tendenciu. 
  • Myslí si, že niektoré médiá a opozícia tému príliš zviditeľňujú, čo vedie k drobnej kriminalite.
  • Zároveň však vyhlásil, že „nárast je, v celej Európe“. „Je taká situácia celkovo,“ dodal. 

Širší kontext: Podľa ministra za bezpečnosť vo svojich prevádzkach zodpovedajú do veľkej miery obchodné reťazce. Odmietol, že by novely trestných kódexov viedli ku kriminalite, no legislatívne zmeny nevylúčil.

Poslankyňa za PS Tamara Stohlová vidí za rastúcou kriminalitou práve zmenu Trestného zákona z roku 2024. „Drobná kriminalita jednoznačne stúpa. Cítime to všetci, ja osobne mám aj s tým skúsenosť, ale hovoria o tom starostovia a primátori, hovorí to už aj generálny prokurátor, hovorí to mestská a obecná polícia,“ vyhlásila.

Prečítaj si aj tieto články:

31. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 3:02 Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
1. novembra 2025 o 12:47 Čas čítania 1:11 Od soboty platí zmena ústavy. Slovensko oddnes uznáva len dve pohlavia Od soboty platí zmena ústavy. Slovensko oddnes uznáva len dve pohlavia
17. októbra 2025 o 14:30 Čas čítania 4:21 VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
Richard Takáč
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
dnes o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
dnes o 06:42
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
dnes o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 15:37
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
včera o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
dnes o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
27. 10. 2025 10:19
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
27. 10. 2025 10:54
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
29. 10. 2025 16:17
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Lifestyle news
VIDEO: Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž. Miestni varujú, že projekt ničí prírodu aj výhľad dnes o 14:46
PRIESKUM O GEN Z: Takmer polovica si mesačne odloží do 200 eur dnes o 11:46
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí dnes o 10:23
V novej sérii American Horror Story zažiari Ariana Grande. Návrat do seriálu potvrdila aj Jessica Lange včera o 17:17
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely včera o 15:01
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy? včera o 12:01
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred 2 dňami
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov pred 2 dňami
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch pred 2 dňami
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení pred 2 dňami
Slovensko Všetko
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Ako bude po novom fungovať dedičský systém?
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
dnes o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
pred 3 hodinami
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
pred 2 hodinami
Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
Tretina testovaných zimných pneumatík zlyhala v bezpečnosti. Najväčšie riziko predstavujú lacné modely
dnes o 12:31
Tretina testovaných zimných pneumatík zlyhala v bezpečnosti. Najväčšie riziko predstavujú lacné modely
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
včera o 06:55
Nový typ peňazí na Slovensko príde už v blízkej budúcnosti. ECB prichádza s digitálnymi peňaženkami
Zahraničie Všetko
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
dnes o 09:37
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
pred 2 dňami
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
dnes o 13:02
Polícia v prípade útoku nožom vo vlaku vylúčila terorizmus. Zadržali dvoch Britov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Ako bude po novom fungovať dedičský systém?
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
dnes o 08:30
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 2 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
29. 10. 2025 12:00
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
29. 10. 2025 6:30
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia