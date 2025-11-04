Banka chce motivovať klientov prejsť na digitálne platby, ktoré sú podľa nej bezpečnejšie vďaka odtlačku prsta či rozpoznaniu tváre.
Slovenská sporiteľňa od 1. januára 2026 zásadne mení podmienky programu Moja odmena, s ktorým si klienti môžu udržať účet bez poplatku, informuje o tom na svojom webe.
Od nového roka sa prestávajú započítavať platby klasickou plastovou debetnou kartou. Na získanie 100 % zľavy z poplatku bude potrebné mesačne zaplatiť aspoň 450 eur kartou uloženou v mobilnej peňaženke, teda cez Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, SwatchPay! či Xiaomi Pay, alebo plastovou kreditnou kartou. Zároveň musí klient uskutočniť aspoň tri pravidelné platby z účtu.
Digitálne platby sú podľa banky bezpečnejšie
Podľa hovorkyne SLSP Marty Cesnakovej chce banka motivovať klientov prejsť na digitálne platby, ktoré sú podľa nej bezpečnejšie vďaka odtlačku prsta či rozpoznaniu tváre.
Seniorov nad 62 rokov sa úprava netýka
Zmeny sa dotknú najmä klientov vo veku 27 až 61 rokov. Seniorov nad 62 rokov sa úprava netýka, tí môžu aj naďalej používať plastovú debetnú kartu. Mladí do 26 rokov budú mať účet zadarmo automaticky, bez potreby preukazovať štúdium.
Od apríla 2026 banka zároveň zavádza poplatok 10 eur za vydanie alebo prevydanie plastovej debetnej karty, ktorá bude mať po novom platnosť päť rokov. Výnimku budú mať seniori, majitelia SPACE MINI účtov a mladiství do 16 rokov.
Virtuálna karta zostáva bez poplatku a od januára 2026 bude dostupná aj pre klientov od 15 rokov. K jednému účtu bude možné mať až tri virtuálne karty.