Upozorňuje, že aj ostatní zdravotníci pracujú v náročných podmienkach a zaslúžia si rovnaké uznanie.
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) označila rozhodnutie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o mesačnom príspevku 250 eur pre sestry a pôrodné asistentky za nespravodlivé a diskriminačné voči ostatným zdravotníckym profesiám. Komora ho zároveň vyzvala, aby do rokovaní o odmeňovaní zapojil všetkých zástupcov zdravotníckych povolaní.
„Takéto rozhodnutie je nepochopiteľne nespravodlivé voči všetkým, ktorí s rovnakou odbornosťou a zodpovednosťou stoja pri pacientoch,“ uviedla komora.
Pripomína, že každý v systéme zdravotníctva má svoje nezastupiteľné miesto, od lekárov a sestier po laborantov, fyzioterapeutov či sanitárov. Odmeniť len časť tímu podľa nej podkopáva dôveru a spolupatričnosť v nemocniciach.
Zdravotníci cítia krivdu a nedocenenie
Komora tvrdí, že dostala desiatky podnetov od zdravotníkov, ktorí cítia krivdu a nedocenenie. Odmeňovanie by podľa nej malo byť výsledkom rokovaní odborových organizácií zastupujúcich celé profesijné spektrum, nielen vybraných skupín.
Príspevok 250 eur mesačne pre sestry a pôrodné asistentky má platiť od budúceho roka, čo minister Šaško oznámil po rokovaní so zástupcami odborového združenia.