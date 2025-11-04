Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 4. novembra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:37

Zdravotníci sa búria proti rozhodnutiu ministra Šaška: 250-eurový príspevok len pre sestry považujú za nespravodlivý

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdravotníci sa búria proti rozhodnutiu ministra Šaška: 250-eurový príspevok len pre sestry považujú za nespravodlivý
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Upozorňuje, že aj ostatní zdravotníci pracujú v náročných podmienkach a zaslúžia si rovnaké uznanie.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) označila rozhodnutie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o mesačnom príspevku 250 eur pre sestry a pôrodné asistentky za nespravodlivé a diskriminačné voči ostatným zdravotníckym profesiám. Komora ho zároveň vyzvala, aby do rokovaní o odmeňovaní zapojil všetkých zástupcov zdravotníckych povolaní.

„Takéto rozhodnutie je nepochopiteľne nespravodlivé voči všetkým, ktorí s rovnakou odbornosťou a zodpovednosťou stoja pri pacientoch,“ uviedla komora.

Pripomína, že každý v systéme zdravotníctva má svoje nezastupiteľné miesto, od lekárov a sestier po laborantov, fyzioterapeutov či sanitárov. Odmeniť len časť tímu podľa nej podkopáva dôveru a spolupatričnosť v nemocniciach.

Zdravotníci cítia krivdu a nedocenenie

Komora tvrdí, že dostala desiatky podnetov od zdravotníkov, ktorí cítia krivdu a nedocenenie. Odmeňovanie by podľa nej malo byť výsledkom rokovaní odborových organizácií zastupujúcich celé profesijné spektrum, nielen vybraných skupín.

Príspevok 250 eur mesačne pre sestry a pôrodné asistentky má platiť od budúceho roka, čo minister Šaško oznámil po rokovaní so zástupcami odborového združenia.

3. novembra 2025 o 9:33 Čas čítania 0:36 Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
3. novembra 2025 o 7:50 Čas čítania 1:32 Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
3. novembra 2025 o 7:50 Čas čítania 1:32 Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Kamil Šaško
Zdroj: TASR - Daniel Stehlík
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:30
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
včera o 07:10
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 07:50
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
pred 2 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 15:40
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 2 dňami
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
pred 2 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
19. 9. 2025 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 2 dňami
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Lifestyle news
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Pozri si úchvatné strihy slovenských návrhárov pred 12 minútami
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia pred hodinou
Prvá fotka rappera Diddyho z väzenia ťa šokuje. Luxus a fresh strih vymenil za šedivé fúzy a oranžovú čiapku pred 2 hodinami
The Neighbourhood v Prahe: Kapela sa po rokoch odmlky vydáva na svetové turné pred 3 hodinami
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní včera o 21:15
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia včera o 19:00
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania včera o 18:00
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov včera o 17:00
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii včera o 15:20
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí? včera o 14:33
Slovensko Všetko
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
dnes o 06:30
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
Banka chce motivovať klientov prejsť na digitálne platby, ktoré sú podľa nej bezpečnejšie vďaka odtlačku prsta či rozpoznaniu tváre.
Finančná správa odhalila falzifikáty známych značiek. Slováci ich mohli mať doma
pred 51 minútami
Finančná správa odhalila falzifikáty známych značiek. Slováci ich mohli mať doma
Od decembra 2025 sa mení stravné: Pozri si nové sumy a minimálne poukážky
pred 2 hodinami
Od decembra 2025 sa mení stravné: Pozri si nové sumy a minimálne poukážky
Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Majú už len posledné dni, inak im hrozí vysoký dlh
pred hodinou
Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Majú už len posledné dni, inak im hrozí vysoký dlh
Každá tretia firma plánuje veľké prepúšťanie. Európska krajina hlási veľké problémy v priemysle
pred 3 hodinami
Každá tretia firma plánuje veľké prepúšťanie. Európska krajina hlási veľké problémy v priemysle
Slovensko čaká ďalšia zmena počasia: Opäť budeš musieť vymeniť šatník
včera o 17:52
Slovensko čaká ďalšia zmena počasia: Opäť budeš musieť vymeniť šatník
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
včera o 16:20
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
Pripravili sme pre teba prehľadné Q&A, ktoré vysvetľuje, čo sa mení pre študentov, uchádzačov o štúdium aj pedagógov.
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 2 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
pred 2 dňami
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 4 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
29. 10. 2025 12:00
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia