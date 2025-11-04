Nové sumy sa budú líšiť podľa dĺžky pracovnej cesty a môžu ovplyvniť tisíce zamestnancov po celom Slovensku.
Od 1. decembra 2025 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, čo ovplyvní aj minimálnu hodnotu stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie. Stravné sa upraví takto: pri cestách trvajúcich 5 až 12 hodín sa zvýši z 8,80 € na 9,30 €, pri cestách od 12 do 18 hodín z 13,10 € na 13,80 € a pri cestách nad 18 hodín z 19,50 € na 20,60 €, informuje na webe denník E.
Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa tak zvýši zo 6,60 € na 6,98 €, pričom musí predstavovať najmenej 75 % zo stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. Zákonník práce stanovuje iba minimálnu hodnotu, takže zamestnávateľ môže poskytnúť aj vyššiu nominálnu hodnotu poukážky. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie sa po novom bude pohybovať od 3,84 € do maximálne 5,12 €.