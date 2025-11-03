SHMÚ upozorňuje turistov, horolezcov a návštevníkov horských oblastí, aby v uvedenom období zvážili vstup do hôr a dbali na bezpečnosť.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa na vietor na horách pre severné a stredné Slovensko. Výstraha sa týka najmä okresov ako Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Ružomberok, Poprad a ďalších, informuje SHMÚ na svojom webe.
Výstrahy platia od pondelka 3. novembra od 14:15 hod. do 20:00 hod. večer. V horách v polohách nad približne 1 700 metrov sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý môže dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 30 – 37 m/s (110 – 135 km/h) a/alebo priemernú rýchlosť 20 – 24 m/s (70 – 85 km/h), čo zodpovedá až víchrici.
SHMÚ upozorňuje turistov, horolezcov a návštevníkov horských oblastí, aby v uvedenom období zvážili vstup do hôr a dbali na bezpečnosť.