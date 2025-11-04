Severokórejský vodca Kim Čong-un vyjadril úprimnú sústrasť.
Severná Kórea v utorok uviedla, že vo veku 97 rokov zomrel Kim Jong-nam, dlhoročná oficiálna ceremoniálna hlava štátu. Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA spresnila, že Kim Jong-nam zomrel v pondelok. Mal vyjadriť „hlbokú sústrasť“ v súvislosti s jeho úmrtím aj severokórejský vodca Kim Čong-un.
AP pripomína, že úloha Kim Jong-nama bola prevažne ceremoniálna – vítal zahraničných hodnostárov a na kľúčových štátnych podujatiach zápalisto prednášal propagandistické prejavy. Kim Jong-nam pôsobil ako predseda Najvyššieho ľudového zhromaždenia, teda severokórejského parlamentu, od roku 1998 do apríla 2019. Tento post je formálnou hlavou štátu Severnej Kórey, hoci skutočnú moc drží v rukách rodina Kimovcov, ktorá v krajine vládne od jej založenia v roku 1948.
Kim Jong-nam bol tiež súčasťou severokórejskej delegácie, ktorá sa zúčastnila na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Pchjongčchangu v roku 2018. Jeho vplyv však následne s pribúdajúcim vekom slabol, dodáva AP.