Priemyselný sektor čelí obzvlášť ťažkej situácii kvôli vysokým cenám energií, geopolitickým rizikám a obchodným sporom.
Nemecké firmy čelia ďalšiemu náročnému roku, pričom viac podnikov plánuje na budúci rok znižovať počet pracovných miest než ich zvyšovať. Poukázal na to najnovší prieskum nemeckého ekonomického inštitútu IW.
41 % z oslovených firiem uviedlo, že chce znížiť počet zamestnancov
Približne 36 % nemeckých podnikov oslovených v prieskume IW zvažuje v roku 2026 znižovanie počtu zamestnancov. Naopak, vytvorenie nových pozícií plánuje iba 18 % firiem. Nálada je obzvlášť pochmúrna v priemyselnom sektore, kde 41 % z celkovo oslovených firiem uviedlo, že na budúci rok chcú počty zamestnancov znížiť. Iba zhruba každá siedma uvažuje o prijímaní nových ľudí.
Približne štvrtina nemeckých podnikov očakáva na budúci rok vyššiu produkciu alebo aktivitu než tento rok. S jej poklesom však počíta takmer tretina anketovaných podnikov. Najhoršie je na tom priemysel, ktorý dopláca na obchodné spory, geopolitické otrasy, riziká spojené s možným obmedzením dodávok kľúčových surovín, vysoké ceny energií, ako aj regulačné a pracovné náklady.
Predlžujúca sa kríza zároveň obmedzuje investície. Prieskum IW ukázal, že 33 % oslovených nemeckých podnikov plánuje v roku 2026 nižší objem investícií než v tomto roku. S vyššími investíciami na budúci rok počíta 23 % oslovených firiem.