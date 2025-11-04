Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 4. novembra 2025 o 12:19
Čas čítania 1:28

Reťazcom hrozí miliónová pokuta za zneužívanie prirážok. Výrobcovia vyzývajú na kontrolu cien

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Reťazcom hrozí miliónová pokuta za zneužívanie prirážok. Výrobcovia vyzývajú na kontrolu cien
Zdroj: Čoje

Pekári nesúhlasia s tým, že spotrebitelia za ich výrobky platili obchodníkom ceny navýšené aj o 250 percent

Historický nárast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia prinesú na prelome rokov obrovský tlak na náklady výrobcov všetkých pekárskych výrobkov. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) preto vyzýva, aby štát rozšíril okruh výrobkov, u ktorých preveruje výšku obchodných prirážok reťazcov a kontrolu ich cien na pultoch. Pekári považujú za neakceptovateľné, aby spotrebitelia za ich výrobky platili obchodníkom ceny navýšené aj o 250 percent. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Štát má mať informácie o spotrebiteľských cenách potravín preto, aby vedel posúdiť, na koho pleciach leží budúce zvyšovanie cien a v prípade zneužívania situácie obchodníkmi zasiahol v prospech spotrebiteľov. Najvyšší nárast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia prinesú na prelome rokov rast nákladov výrobcom chleba, pečiva a koláčov o viac ako desatinu. Štát by mal preto pozorne sledovať, ktorý reťazec bude zvyšovať pultové ceny, aby nedošlo k zneužitiu situácie. V prípade potreby by mal zasiahnuť a využitím ustanovení zákona o cenách usmerniť obchodné prirážky reťazcov a ich pultové ceny tak, aby sa chránil záujem spotrebiteľa,“ povedal Lapšanský.

3. novembra 2025 o 16:20 Čas čítania 3:42 10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou 10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou

Zákonom o cenách štát reguluje, sleduje a ovplyvňuje ceny tovarov a služieb na Slovensku. Štát ho využíva predovšetkým na monitorovanie cien, ochranu spotrebiteľov, ale aj ako nástroj hospodárskej politiky. Zákon oprávňuje štátne orgány, najmä Ministerstvo financií SR, Slovenskú obchodnú inšpekciu a daňové úrady vykonávať cenové kontroly u podnikateľov, zisťovať, či podnikatelia neporušujú cenovú disciplínu, ako sú napríklad neoprávnene vysoké obchodné prirážky.

Výška pokút, ktoré môže ukladať, dosahuje v závažných prípadoch až jeden milión eur. V krízových situáciách oprávňuje štát určiť maximálne ceny vybraných tovarov, obmedziť zisky z predaja základných produktov či zaviesť povinnosť oznamovať ceny, tzv. cenovú evidenciu.

Ak chce štát zamedziť krachu slovenského potravinárstva v prípade rapídneho poklesu spotreby alebo extrémneho zvýšenia cien, musí aktívne zasiahnuť a nielen sa pasívne prizerať na nefunkčný trh a stúpajúci dovoz potravín. SZPCC sa spoločne so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Úniou potravinárov Slovenska zaviazali pripraviť návrh nefinančných nástrojov na podporu domácej produkcie a spotreby potravín. Aktívna úloha štátu bude v nadchádzajúcej situácii pre zachovanie domácej výroby potravín kľúčová,“ dodal Lapšanský.

SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.

4. novembra 2025 o 9:43 Čas čítania 0:18 Finančná správa odhalila falzifikáty známych značiek. Slováci ich mohli mať doma Finančná správa odhalila falzifikáty známych značiek. Slováci ich mohli mať doma
4. novembra 2025 o 9:10 Čas čítania 0:45 Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Majú už len posledné dni, inak im hrozí vysoký dlh Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Majú už len posledné dni, inak im hrozí vysoký dlh
4. novembra 2025 o 8:20 Čas čítania 0:33 KĽDR prišla o dôležitú osobnosť. Ceremoniálna hlava štátu umrela vo veku 97 rokov KĽDR prišla o dôležitú osobnosť. Ceremoniálna hlava štátu umrela vo veku 97 rokov
Kruh pekáreň, Bratislava
Zdroj: Refresher/Timea Krauszová
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Pekárne Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:10
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
pred 2 dňami
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
včera o 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
dnes o 06:30
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
včera o 10:45
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
včera o 07:10
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
dnes o 06:30
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 2 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 07:50
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 2 dňami
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Lifestyle news
Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa pred 17 minútami
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti pred hodinou
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) pred 2 hodinami
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa pred 3 hodinami
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO) pred 3 hodinami
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent pred 3 hodinami
Prehovoril jediný preživší tragického pádu lietadla Air India: „Som najšťastnejší muž na svete, ale vo vnútri trpím“ pred 3 hodinami
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Pozri si úchvatné strihy slovenských návrhárov dnes o 10:23
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia dnes o 09:00
Slovensko Všetko
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
pred hodinou
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
Stačí zadať svoju hrubú mzdu a kalkulačka ti hneď ukáže, koľko Slovákov zarába viac a koľko menej ako ty.
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
pred 31 minútami
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
dnes o 06:30
Od januára prichádza veľká zmena pre klientov najväčšej banky. Spoplatnia každodennú aktivitu
Tretina Slovákov nemá na účte viac ako 2000 eur, mnohí nemajú žiadne úspory. Nový prieskum ukazuje na chudobu v krajine
pred hodinou
Tretina Slovákov nemá na účte viac ako 2000 eur, mnohí nemajú žiadne úspory. Nový prieskum ukazuje na chudobu v krajine
Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Majú už len posledné dni, inak im hrozí vysoký dlh
dnes o 09:10
Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Majú už len posledné dni, inak im hrozí vysoký dlh
V jednom krajskom meste na Slovensku zaznamenali päťnásobný nárast chorobnosti. Identifikovali 259 prípadov žltačky
dnes o 11:00
V jednom krajskom meste na Slovensku zaznamenali päťnásobný nárast chorobnosti. Identifikovali 259 prípadov žltačky
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Zahraničie Všetko
Umrel bývalý americký viceprezident. Prezývali ho architektom vojny proti terorizmu
pred 2 hodinami
Umrel bývalý americký viceprezident. Prezývali ho architektom vojny proti terorizmu
dnes o 08:20
KĽDR prišla o dôležitú osobnosť. Ceremoniálna hlava štátu umrela vo veku 97 rokov
31. 10. 2025 5:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
včera o 16:20
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
Pripravili sme pre teba prehľadné Q&A, ktoré vysvetľuje, čo sa mení pre študentov, uchádzačov o štúdium aj pedagógov.
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 2 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
pred 2 dňami
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 4 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
29. 10. 2025 12:00
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia