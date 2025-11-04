Pekári nesúhlasia s tým, že spotrebitelia za ich výrobky platili obchodníkom ceny navýšené aj o 250 percent
Historický nárast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia prinesú na prelome rokov obrovský tlak na náklady výrobcov všetkých pekárskych výrobkov. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) preto vyzýva, aby štát rozšíril okruh výrobkov, u ktorých preveruje výšku obchodných prirážok reťazcov a kontrolu ich cien na pultoch. Pekári považujú za neakceptovateľné, aby spotrebitelia za ich výrobky platili obchodníkom ceny navýšené aj o 250 percent. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.
„Štát má mať informácie o spotrebiteľských cenách potravín preto, aby vedel posúdiť, na koho pleciach leží budúce zvyšovanie cien a v prípade zneužívania situácie obchodníkmi zasiahol v prospech spotrebiteľov. Najvyšší nárast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia prinesú na prelome rokov rast nákladov výrobcom chleba, pečiva a koláčov o viac ako desatinu. Štát by mal preto pozorne sledovať, ktorý reťazec bude zvyšovať pultové ceny, aby nedošlo k zneužitiu situácie. V prípade potreby by mal zasiahnuť a využitím ustanovení zákona o cenách usmerniť obchodné prirážky reťazcov a ich pultové ceny tak, aby sa chránil záujem spotrebiteľa,“ povedal Lapšanský.
Zákonom o cenách štát reguluje, sleduje a ovplyvňuje ceny tovarov a služieb na Slovensku. Štát ho využíva predovšetkým na monitorovanie cien, ochranu spotrebiteľov, ale aj ako nástroj hospodárskej politiky. Zákon oprávňuje štátne orgány, najmä Ministerstvo financií SR, Slovenskú obchodnú inšpekciu a daňové úrady vykonávať cenové kontroly u podnikateľov, zisťovať, či podnikatelia neporušujú cenovú disciplínu, ako sú napríklad neoprávnene vysoké obchodné prirážky.
Výška pokút, ktoré môže ukladať, dosahuje v závažných prípadoch až jeden milión eur. V krízových situáciách oprávňuje štát určiť maximálne ceny vybraných tovarov, obmedziť zisky z predaja základných produktov či zaviesť povinnosť oznamovať ceny, tzv. cenovú evidenciu.
„Ak chce štát zamedziť krachu slovenského potravinárstva v prípade rapídneho poklesu spotreby alebo extrémneho zvýšenia cien, musí aktívne zasiahnuť a nielen sa pasívne prizerať na nefunkčný trh a stúpajúci dovoz potravín. SZPCC sa spoločne so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Úniou potravinárov Slovenska zaviazali pripraviť návrh nefinančných nástrojov na podporu domácej produkcie a spotreby potravín. Aktívna úloha štátu bude v nadchádzajúcej situácii pre zachovanie domácej výroby potravín kľúčová,“ dodal Lapšanský.
SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.