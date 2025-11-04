Lehota na úhradu poistného za október 2025 uplynie 10. novembra 2025.
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že na zmenu trvalého príkazu na úhradu odvodov majú SZČO ešte týždeň. Týka sa to živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré si za rok 2024 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna 2025. Lehota na úhradu poistného za október 2025 uplynie 10. novembra 2025. Sociálna poisťovňa zaslala podrobné informácie na základe údajov z Finančnej správy SR, informuje socpoist.sk.
Sociálna poisťovňa informovala v októbri takmer 77-tisíc SZČO o ich nových povinnostiach. SP im oznámila, či im k 1. októbru 2025 vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň im SP poskytla údaje o výške vymeriavacieho základu a poistného, ktoré musia v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať.
Sociálna poisťovňa odporúča upraviť výšku platby v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať si správny variabilný a špecifický symbol. Vyhnete sa tak dlhu voči Sociálnej poisťovni a penále za omeškanie. Vymeriavací základ sa zmenil pre takmer 57-tisíc (56 975) SZČO s odloženým daňovým priznaním. Povinnosť sociálneho poistenia vznikla 15 884 SZČO a zanikla necelým 4-tisíckam (3 724) SZČO k 30. septembru 2025. Sociálna poisťovňa o tom dotknuté osoby informovala písomne v priebehu októbra 2025.