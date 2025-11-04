Pri kontrole zaistili 138 kusov tovaru renomovaných značiek.
Príslušníci z finančnej služby z Colného úradu Trnava v predajni vo Veľkom Mederi vykonali kontrolu na domácom trhu. Pri tejto kontrole zaistili 138 kusov tovaru renomovaných značiek. Medzi tovarom sa nachádzali slúchadlá, oblečenie a pracie prášky. Ide o podozrenie, že ide o falzifikáty, a ich predaj by predstavoval zisk približne 6 000 eur, informuje Finančná správa.
Falzifikáty môžu porušovať práva duševného vlastníctva, ale aj predstavovať riziko pre zdravie, keďže nespĺňajú technické normy.
