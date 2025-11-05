Vlaky budú 17. novembra 2025 vedené ako cez bežný pracovný deň.
Na základe legislatívnych zmien budú vlaky 17. novembra 2025 vedené ako cez bežný pracovný deň. Uviedol to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček, ktorý informoval o úpravách v grafikone vlakovej dopravy platných počas novembra 2025.
„Zmeny sa týkajú legislatívnych úprav, výlukových prác na trati Poprad-Tatry - Vydrník a dočasných opatrení na linke Košice - Čop - Mukačevo,“ spresnil hovorca.
Z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry zo strany manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dôjde podľa hovorcu k úpravám v diaľkovej aj regionálnej doprave.
ZSSK odporúča sledovať sekciu Aktuality na www.zssk.sk, kde sú zverejňované najdôležitejšie informácie o vlakových spojeniach.
