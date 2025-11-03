Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 3. novembra 2025 o 18:30
Čas čítania 0:35

USA ohlásili návrat k jadrovým testom. Trump tvrdí, že Rusko a Čína ich vykonávajú v tajnosti

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
USA ohlásili návrat k jadrovým testom. Trump tvrdí, že Rusko a Čína ich vykonávajú v tajnosti
Zdroj: TASR/AP

Americký minister energetiky Chris Wright však neskôr upresnil, že nejde o jadrové výbuchy, ale o tzv. nekritické testy.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko, Čína a ďalšie krajiny v tajnosti uskutočňujú podzemné jadrové testy, preto nariadil, aby Spojené štáty začali postupovať rovnako.

„Rusko testuje, Čína testuje, ale nehovoria o tom. Nechcem, aby boli USA jedinou krajinou, ktorá testy nerobí,“ vyhlásil Trump v relácii 60 Minutes na stanici CBS News. Dodal, že jadrové skúšky údajne vykonávajú aj Severná Kórea a Pakistan.

Nariadenie prišlo krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin oznámil úspešný test nového jadrového supertorpéda Poseidon.

Testy nebudú zahŕňať nukleárne explózie

Americký minister energetiky Chris Wright však neskôr upresnil, že nejde o nukleárne explózie, ale o tzv. nekritické testy, teda skúšky mechanických a elektronických častí zbraní bez reálnej explózie. Spojené štáty naposledy uskutočnili jadrový test v roku 1992 a sú signatárom Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok z roku 1996.

2. novembra 2025 o 8:52 Čas čítania 1:20 Donald Trump pohrozil vojenskou akciou v Nigérii. Tvrdí, že islamisti tam vraždia kresťanov Donald Trump pohrozil vojenskou akciou v Nigérii. Tvrdí, že islamisti tam vraždia kresťanov
2. novembra 2025 o 8:07 Čas čítania 0:47 VIDEO: V Mexiku vybuchol supermarket. Zomrelo 23 ľudí, medzi nimi aj viacero detí VIDEO: V Mexiku vybuchol supermarket. Zomrelo 23 ľudí, medzi nimi aj viacero detí
1. novembra 2025 o 16:32 Čas čítania 1:08 Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu
Americký prezident Donald Trump
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Donald Trump Spojené štáty americké Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
včera o 08:30
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
19. 9. 2025 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 17:32
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 06:42
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
včera o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
včera o 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
včera o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 17:32
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 08:30
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 06:42
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
Lifestyle news
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia pred hodinou
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania pred 2 hodinami
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov pred 3 hodinami
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii dnes o 15:20
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí? dnes o 14:33
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí dnes o 14:00
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov dnes o 13:25
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“ dnes o 12:12
Zahraničie Všetko
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
pred 3 dňami
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Chorvátsko znovu zavádza brannú povinnosť.
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
včera o 09:37
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
Žena vyhrala v lotérii 100-tisíc, čísla jej vybrala umelá inteligencia. Výhru si dokázala zdvojnásobiť jediným klikom
pred 3 dňami
Žena vyhrala v lotérii 100-tisíc, čísla jej vybrala umelá inteligencia. Výhru si dokázala zdvojnásobiť jediným klikom
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
pred 2 dňami
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
Wizz Air prináša novinky: Viac miesta pre cestujúcich, Wi-Fi na palube aj návrat All You Can Fly
30. 10. 2025 17:59
Wizz Air prináša novinky: Viac miesta pre cestujúcich, Wi-Fi na palube aj návrat All You Can Fly
Polícia v prípade útoku nožom vo vlaku vylúčila terorizmus. Zadržali dvoch Britov
včera o 13:02
Polícia v prípade útoku nožom vo vlaku vylúčila terorizmus. Zadržali dvoch Britov
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
dnes o 16:20
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
Pripravili sme pre teba prehľadné Q&A, ktoré vysvetľuje, čo sa mení pre študentov, uchádzačov o štúdium aj pedagógov.
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 17:32
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
včera o 08:30
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 3 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
29. 10. 2025 12:00
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia