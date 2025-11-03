Americký minister energetiky Chris Wright však neskôr upresnil, že nejde o jadrové výbuchy, ale o tzv. nekritické testy.
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko, Čína a ďalšie krajiny v tajnosti uskutočňujú podzemné jadrové testy, preto nariadil, aby Spojené štáty začali postupovať rovnako.
„Rusko testuje, Čína testuje, ale nehovoria o tom. Nechcem, aby boli USA jedinou krajinou, ktorá testy nerobí,“ vyhlásil Trump v relácii 60 Minutes na stanici CBS News. Dodal, že jadrové skúšky údajne vykonávajú aj Severná Kórea a Pakistan.
Nariadenie prišlo krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin oznámil úspešný test nového jadrového supertorpéda Poseidon.
Testy nebudú zahŕňať nukleárne explózie
Americký minister energetiky Chris Wright však neskôr upresnil, že nejde o nukleárne explózie, ale o tzv. nekritické testy, teda skúšky mechanických a elektronických častí zbraní bez reálnej explózie. Spojené štáty naposledy uskutočnili jadrový test v roku 1992 a sú signatárom Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok z roku 1996.