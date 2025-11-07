Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 7. novembra 2025 o 13:30
Čas čítania 0:55

Ceny palív na Slovensku prudko vzrástli. Benzín aj nafta zdraželi o štyri centy za liter

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ceny palív na Slovensku prudko vzrástli. Benzín aj nafta zdraželi o štyri centy za liter
Zdroj: TASR/AP

Súčasne cena CNG bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o 9,5 %

Ceny pohonných látok zaznamenali počas 44. týždňa viditeľné zvýšenie. Klasický aj prémiové benzíny, rovnako aj bežná nafta či jej prémiové druhy, zvýšili priemernú cenu o štyri centy za liter. Bolo to výrazne dynamickejšie tempo, ako je dlhodobý priemer medzitýždňových úprav cien (1,5 centa za liter). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Aktuálne tempo zvýšenia ceny pri benzíne 95 bolo najvyššie od začiatku apríla (za 29 týždňov), pri obyčajnej nafte od polovice augusta (za 11 týždňov). Benzín aj nafta mali najvyššiu cenu od konca septembra. Liter základného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,519 eura, prémiových benzínov za 1,727 eura.

Bežná nafta dosiahla priemernú cenu po zvýšení 1,467 eura za liter, prémiové druhy 1,669 eura za liter. Aktuálne ceny benzínov sa dostali nad úroveň z minulého roka, rovnako drahšie sa predávala aj motorová nafta. Pohonné látky boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka drahšie od 1 % do 3 %.

Ceny plynov sa oproti predošlému týždňu upravili iba kozmeticky. CNG (stlačený zemný plyn) stál zvýšených 1,700 eura za kilogram, cena LNG (skvapalnený zemný plyn) klesla na 1,576 eura za kilogram a LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za nezmenených 0,677 eura za liter.

Cenové pohyby boli iba na úrovni jednej desatiny centa za mernú jednotku.
Súčasne cena CNG bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8 %, LNG o 6,5 %.

7. novembra 2025 o 12:47 Čas čítania 0:54 Pendolino z Košíc do Prahy sa vracia. Jedlo si budeš môcť objednať priamo na miesto Pendolino z Košíc do Prahy sa vracia. Jedlo si budeš môcť objednať priamo na miesto
7. novembra 2025 o 12:02 Čas čítania 0:42 Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
7. novembra 2025 o 11:15 Čas čítania 0:27 Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
Pohonné látky
Zdroj: TASR-Pavol Zachar
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ceny pohonných hmôt Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 19:52
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
pred 2 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 2 hodinami
Autora hanlivých výrokov o Ficovi prichytila riaditeľka gymnázia. Mladíka zadržala polícia
Autora hanlivých výrokov o Ficovi prichytila riaditeľka gymnázia. Mladíka zadržala polícia
pred 3 hodinami
Na slovenskom trhu objavili toxické výrobky. Ide o nebezpečnú kozmetiku
Na slovenskom trhu objavili toxické výrobky. Ide o nebezpečnú kozmetiku
dnes o 11:15
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
včera o 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
pred 2 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
včera o 19:52
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
dnes o 11:15
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
včera o 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
dnes o 08:05
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
včera o 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
2. 11. 2025 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
2. 11. 2025 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
2. 11. 2025 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Lifestyle news
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip pred 54 minútami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest pred hodinou
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke pred 2 hodinami
Slovenka našla hrdinu, ktorý zachránil jej manžela. O živote a smrti vraj rozhodovali minúty pred 3 hodinami
VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný dnes o 14:49
Herečka zo seriálu Pretty Little Liars šokovala ľudí. Spustila skincare značku pre malé deti dnes o 13:40
Annet X vydala nový album BBYGIRL. Prináša novú hudobnú éru a spoluprácu s Calinom dnes o 12:37
Nemusíš čakať na Spotify Wrapped. Aplikácia prináša novú funkciu týždenných štatistík dnes o 11:34
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej premiére dnes o 11:00
Slovensko Všetko
Na stanici v Ružomberku našli štyri opustené deti. Utiekli od rodičov, boli bez jedla a vody
dnes o 10:29
Na stanici v Ružomberku našli štyri opustené deti. Utiekli od rodičov, boli bez jedla a vody
Deti mali 11 až 14 rokov.
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
dnes o 08:05
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska narazil do stromu autobus. Z miesta hlásia viacero zranených
pred hodinou
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska narazil do stromu autobus. Z miesta hlásia viacero zranených
Autora hanlivých výrokov o Ficovi prichytila riaditeľka gymnázia. Mladíka zadržala polícia
pred 2 hodinami
Autora hanlivých výrokov o Ficovi prichytila riaditeľka gymnázia. Mladíka zadržala polícia
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
dnes o 11:15
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
Európska komisia podľa Fica zvažuje infringement voči Slovensku. Premiér podotkol, že sa na konflikt teší
dnes o 14:08
Európska komisia podľa Fica zvažuje infringement voči Slovensku. Premiér podotkol, že sa na konflikt teší
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Zahraničie Všetko
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
dnes o 09:44
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
dnes o 08:57
V Rakúsku našli skrýšu Hamasu. Zbrane boli určené na teroristické útoky v Európe
včera o 19:11
Klenoty z Louvru chceli vraj predať aj na Slovensku. Bezpečnostná firma odhalila zákulisie krádeže
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
dnes o 05:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Zvýšia sa príplatky aj minimálna mzda.
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
včera o 06:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
pred 2 dňami
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
pred 2 dňami
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
3. 11. 2025 16:20
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia