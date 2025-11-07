Nový predseda vlády zastupuje sociálnoliberálnu stranu D66.
Holandská volebná komisia v piatok oficiálne vyhlásila sociálnoliberálnu stranu D66 na čele s Robom Jettenom za víťaza parlamentných volieb, ktoré sa konali minulý týždeň. Jetten sa tak vo veku 38 rokov zrejme stane najmladším predsedom vlády v histórii Holandska.
Jettenova strana získala o 29 668 hlasov viac ako druhá protiimigračná Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, vyplýva z údajov komisie. D66 má po volebnom víťazstve 26 kresiel v 150-člennom parlamente, pričom podľa volebnej komisie ide o najnižší počet pre víťaza volieb v histórii krajiny. Widersova PVV má taktiež 26 kresiel. Do parlamentu sa dostalo dokopy 15 strán vrátane strany bojujúcej za práva zvierat a skupiny zastupujúcej záujmy ľudí nad 50 rokov.
„Myslím, že sme zvyšku Európy a sveta ukázali, že je možné poraziť populistické hnutie, ak máte kampaň s pozitívnym odkazom pre svoju krajinu,“ povedal Jetten ešte minulý piatok, keď už na základe spočítaných hlasov bolo zrejmé, že jeho strana je víťazom hlasovania.
AFP pripomína, že Jetten predtým, než prevezme vedenie piatej najväčšej ekonomiky Európskej únie, musí sformovať koalíciu, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov.