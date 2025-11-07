Ruskí občania už nebudú môcť získavať víza na viacnásobný vstup, objasnila Európska komisia.
Európska únia v piatok oznámila obmedzenia v udeľovaní víz pre občanov Ruskej federácie kvôli vojne na Ukrajine. Ruskí občania už nebudú môcť získavať víza na viacnásobný vstup do členských krajín. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová uviedla, že cestovanie do krajín EÚ a voľný pohyb v rámci Únie je výsada, nie samozrejmosť. Informujeme podľa vyhlásenia Európskej komisie (EK) zverejneného na jej internetovej stránke.
„Komisia prijala striktnejšie pravidlá pre ruských občanov vzhľadom na zvýšené bezpečnostné riziká vyplývajúce z nevyprovokovanej a neopodstatnenej vojny Ruska proti Ukrajine vrátane zneužívania migrácie ako zbrane, sabotážnych činov a možného zneužitia víz,“ uviedla EK vo svojom vyhlásení.
Kallasová tvrdí, že nelegálna ruská invázia vytvorila najnebezpečnejšie bezpečnostné prostredie v Európe za uplynulé dekády. „V súčasnosti sme vystavení bezprecedentným narušeniam dronmi a sabotážami na našom území. Máme povinnosť ochrániť našich občanov,“ vyhlásila. Na ruských občanov žiadajúcich o víza na cestu do EÚ sa teraz budú vzťahovať prísnejšie pravidlá.
Výrazne prísnejšia kontrola
Európsky komisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner konštatoval, že ochrana vonkajších hraníc EÚ si vyžaduje zavedenie pevných a komplexných pravidiel pre správu víz. Na základe nových opatrení budú všetky žiadosti o vízum podané občanmi Ruskej federácie podliehať rozšíreným overovacím postupom a prísnejšej kontrole, objasnil. To podľa neho prispeje k integrite a bezpečnosti schengenského priestoru.
EK vo svojom vyhlásení objasnila, že ruskí občania už nebudú môcť získavať víza na viacnásobný vstup, čo znamená, že o víza budú musieť požiadať zakaždým, keď budú plánovať cestu do krajín EÚ. Takéto opatrenie umožňuje dôkladné a časté preverovanie žiadateľov o víza s cieľom zmierniť potenciálne bezpečnostné riziko.
„Cieľom je zmierniť hrozby pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť, pričom sa umožnia výnimky v obmedzených a odôvodnených prípadoch, ako sú nezávislí novinári a obhajcovia ľudských práv,“ uviedla EK. Zároveň sa tak podľa nej zabezpečí jednotné uplatňovanie pravidiel vo všetkých členských štátoch a zamedzí sa ich obchádzaniu.