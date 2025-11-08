Nová analýza spoločnosti Cebia odhalila, že tisíce ojazdených áut ponúkaných ako slovenské majú v skutočnosti zahraničný pôvod, ktorý predajcovia často zámerne zamlčujú.
Spoločnosť Cebia zverejnila analýzu o pôvode ojazdených áut na Slovensku, ktorú pripravila spolu s portálom Autobazar.eu. Zistila, že viac ako dve z piatich vozidiel ponúkaných ako novo predané na Slovensku, pochádza v skutočnosti zo zahraničia. Zo vzorky 20 750 áut malo 65 % v inzercii uvedený slovenský pôvod, no až 42,7 % z nich bolo dovezených. Podľa Cebie predajcovia často zavádzajú, aby autá pôsobili dôveryhodnejšie a dali sa predať za vyššiu cenu.
Analýza ukázala, že pri mnohých dovozoch sa skutočný pôvod vozidla zamlčuje. Autá z rizikovejších krajín sa účelovo registrujú v Nemecku alebo Česku, aby pôsobili ako európske. Cebia identifikovala až 38 krajín pôvodu, vrátane Mexika, Srbska, Spojených arabských emirátov či Ruska. Niektoré vozidlá mali dokonca prerobené pravostranné riadenie.
Zástupca riaditeľa Cebie Vlastimil Frič upozorňuje, že zatajenie pôvodu môže zvýšiť cenu auta o 3 až 5 %, no oveľa väčším rizikom sú technické problémy a poškodenia, ktoré predajcovia skrývajú. Falošný pôvod často zakrýva stočený tachometer či havárie, ktoré výrazne znižujú bezpečnosť vozidla. Takéto autá môžu pri nehode spôsobiť fatálne následky.
Cebia preto vyzýva kupujúcich, aby si históriu vozidla preverovali cez dostupné online služby. Na portáloch ako Autobazar.eu alebo Autovia.sk si môžu overiť pôvod, havárie či skutočný rok výroby. Poctiví predajcovia podľa Friča zverejňujú VIN kód a neskrývajú údaje o histórii auta. „Transparentná história vozidla znamená férovú cenu pre zákazníka,“ dodáva.