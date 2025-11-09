Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Barbora Fábryová
dnes 9. novembra 2025 o 7:30
Čas čítania 0:21

Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič
Zdroj: Google Mapy

Nový Občiansky zákonník má priniesť zásadné zmeny v dedení vrátane negatívneho závetu, ktorý umožní vylúčiť z dedičstva konkrétnu osobu bez uvedenia dôvodu.

Slovensko čaká najväčšia zmena občianskeho práva za posledné desaťročia. Nový Občiansky zákonník má priniesť aj nové pravidlá pri dedení, vrátane takzvaného negatívneho závetu.

Tento inštitút umožní poručiteľovi vylúčiť z dedenia konkrétnu osobu, aj keď neurobila nič zlé. Jednoducho ju nechce zaradiť medzi dedičov. Na takého človeka sa bude hľadieť, akoby zomrel skôr ako poručiteľ, a pri delení dedičstva sa preskočí.

Návrh zákonníka je momentálne v pripomienkovom konaní a podľa plánu by mal začať platiť 1. júla 2027. O nových pravidlách pri dedení si prečítaš v našom článku.

2. novembra 2025 o 17:32 Čas čítania 2:27 PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
8. novembra 2025 o 7:24 Čas čítania 2:16 NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
6. novembra 2025 o 6:00 Čas čítania 3:14 „Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov? „Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Jana Ďurašková
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
pred 2 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
pred 4 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
2. 11. 2025 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
2. 11. 2025 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
Lifestyle news
Netflix zverejnil prvých päť minút poslednej série Stranger Things. Will znovu čelí hrôze z Upside Down včera o 17:05
Toto sú nominácie na ceny Grammy. Najviac ich získali Kendrick Lamar a Lady Gaga včera o 08:46
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión pred 2 dňami
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity pred 2 dňami
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip pred 2 dňami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest pred 2 dňami
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke pred 2 dňami
Slovenka našla hrdinu, ktorý zachránil jej manžela. O živote a smrti vraj rozhodovali minúty pred 2 dňami
VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný pred 2 dňami
Herečka zo seriálu Pretty Little Liars šokovala ľudí. Spustila skincare značku pre malé deti pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Študent Michal, ktorý Ficovi na chodník napísal odkazy: Chcel som sa ho opýtať, ako sa pozerá do zrkadla
včera o 15:09
Študent Michal, ktorý Ficovi na chodník napísal odkazy: Chcel som sa ho opýtať, ako sa pozerá do zrkadla
Študent Michal, ktorý napísal nápisy pred školou v Poprade, tvrdí, že svojím činom chcel vyjadriť nesúhlas s politikou premiéra Roberta Fica.
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Ministerstvo chystá zmeny v poplatkoch u lekárov. Návrhy má dostať ešte tento rok
včera o 13:10
Ministerstvo chystá zmeny v poplatkoch u lekárov. Návrhy má dostať ešte tento rok
Nový Občiansky zákonník mení pravidlá pre manželov. Zavádza pojem spoločné imanie a zjednodušený rozvod
včera o 16:22
Nový Občiansky zákonník mení pravidlá pre manželov. Zavádza pojem spoločné imanie a zjednodušený rozvod
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
včera o 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
včera o 17:00
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Zahraničie Všetko
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
pred 2 dňami
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
pred 2 dňami
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
pred 2 dňami
V Rakúsku našli skrýšu Hamasu. Zbrane boli určené na teroristické útoky v Európe

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
včera o 07:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Štát mení pravidlá.
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 2 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
pred 3 dňami
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
pred 4 dňami
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
5. 11. 2025 6:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia