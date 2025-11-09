Nový Občiansky zákonník má priniesť zásadné zmeny v dedení vrátane negatívneho závetu, ktorý umožní vylúčiť z dedičstva konkrétnu osobu bez uvedenia dôvodu.
Slovensko čaká najväčšia zmena občianskeho práva za posledné desaťročia. Nový Občiansky zákonník má priniesť aj nové pravidlá pri dedení, vrátane takzvaného negatívneho závetu.
Tento inštitút umožní poručiteľovi vylúčiť z dedenia konkrétnu osobu, aj keď neurobila nič zlé. Jednoducho ju nechce zaradiť medzi dedičov. Na takého človeka sa bude hľadieť, akoby zomrel skôr ako poručiteľ, a pri delení dedičstva sa preskočí.
Návrh zákonníka je momentálne v pripomienkovom konaní a podľa plánu by mal začať platiť 1. júla 2027. O nových pravidlách pri dedení si prečítaš v našom článku.