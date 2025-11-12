Kategórie
TASR
dnes 12. novembra 2025 o 20:08
Čas čítania 0:39

Priemerný ročný plat v EÚ sa zvýšil o 5,2 %. Slovensko skončilo na chvoste

Priemerný ročný plat v EÚ sa zvýšil o 5,2 %. Slovensko skončilo na chvoste
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Slovensko je štvrté od konca.

Eurostat, štatistický úrad , v stredu oznámil, že priemerný ročný upravený plat na plný úväzok v EÚ ako celku v roku 2024 bol na úrovni 39 800 eur, čo znamená zvýšenie o 5,2 percenta, informuje bruselský spravodajca TASR.

V roku 2023 bol priemerný ročný upravený plat zamestnancov pracujúcich na celý úväzok vo výške 37 800 eur, čo bolo navýšenie o 6,5 percenta oproti roku 2022, keď priemerný ročný plat v Únii predstavoval 35 600 eur.

Podľa štatistického prehľadu Eurostatu spomedzi členských krajín EÚ bol vlani najvyšší priemerný ročný upravený plat na plný úväzok zaznamenaný v Luxembursku (83 000 eur), po ktorom nasledovali Dánsko (71 600 eur), Írsko (61 100 eur) a Belgicko (60 000 eur).

Naopak, najnižšie priemerné platy boli zaznamenané v Bulharsku (15 400 eur), Grécku (18 000 eur), Maďarsku (18 500 eur) a na Slovensku (20 000 eur). O niekoľko tisíc eur ich platovo tesne predbehli Rumunsko, Poľsko a Lotyšsko a potom Chorvátsko a Česká republika (takmer 25 000 eur).

