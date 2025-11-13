Robert Fico zverejnil status, v ktorom bráni Šutaja Eštoka.
Premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico ponúkol ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) všemožnú právnu pomoc Smeru-SD v súvislosti s kontumačným rozsudkom v spore medzi ministrom a skupinou policajtov zvanou čurillovci na strane šéfa rezortu vnútra. Okolnosti rozsudku označil za absurdné. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.
„Okolnosti kontumačného rozsudku v prípade čurillovci proti ministrovi vnútra SR sú tak absurdné, že som dnes ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi ponúkol všemožnú právnu pomoc, ktorú môžu právne štruktúry spojené so stranou Smer-SD poskytnúť. Kvalitu týchto štruktúr dokazujú desiatky víťazných rozhodnutí,“ uviedol.
Smer-SD je súčasne podľa Fica veľmi znepokojený pri pohľade na niektoré rozhodnutia vyšetrovateľov. „Na dennej báze sme atakovaní, ako chceme zabezpečiť nápravu krívd, ku ktorým dochádzalo v rokoch 2020-2023. Napríklad je prakticky nemožné vysvetliť občanom, ako môže polícia zastaviť stíhanie vo veci obrovských vojenských darov Ukrajine s konštatovaním, že nedošlo k vzniku žiadnej škody,“ poznamenal.
Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť.
Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom v utorok (11. 11.) informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.