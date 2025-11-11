Kategórie
TASR
dnes 11. novembra 2025 o 10:55
Čas čítania 1:12

Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. V súčasnosti je v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet

Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. V súčasnosti je v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet
Zdroj: FOTO TASR - Veronika Mihaliková

Matúš Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi a musí im zaplatiť odškodné.

  • Matúš Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi.
  • Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90-tisíc eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“.
  • Advokát doplnil, že Šutaj Eštok musí zaplatiť aj odmenu exekútora.

Citát: „Žalovaný minister bol však natoľko pasívny, že po doručení rozsudku (opäť do jeho elektronickej schránky) nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní na to aj vykonateľným. Preto sme podali návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet,“ uviedol Kubina.

Širší kontext: Minister musí odškodné Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi zaplatiť zo svojich peňazí, pretože žalobu na neho podali ako na fyzickú osobu. Policajti nežalovali ministerstvo.

Kubina pripomenul, že Šutaj Eštok v apríli spomenul vo verejnom príspevku na sociálnej sieti čurillovcov a Mikuláša Černáka. Vo vyjadrení sa sťažoval, z akých ľudí robí „niekto“ hrdinov. Policajti tak v máji podali žalobu na ochranu osobnosti. Rozsudok pre zmeškanie súd vyhlásil 10. septembra.

Právoplatným sa stal 14. októbra a vykonateľným 18. októbra. O dva dni neskôr podali policajti na exekučný súd návrh na ministrovu exekúciu. Minister tak má podľa ich advokáta na účte v banke zablokovanú celú sumu odškodného.

Kubina predpokladá, že prípad vyvolá ešte množstvo otázok. „Všetky politicky činné osoby, ktoré majú vo zvyku verejne dehonestovať čurillovcov nepravdivými tvrdeniami, by si však mali uvedomiť, že ich verejne vyslovené dehonestujúce výroky majú nielen svoju váhu, ale aj svoju cenu. Všetky ich dehonestujúce výroky, ktoré vyhodnotíme ako speňažiteľné, aj budú speňažené,“ vyhlásil.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Domov
Zdieľať
Diskusia