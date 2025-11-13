Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 13. novembra 2025 o 11:32
Čas čítania 0:23

Adela Vinczeová končí po ôsmich rokoch s reláciou Trochu inak. Pripravuje novú podobu projektu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Adela Vinczeová končí po ôsmich rokoch s reláciou Trochu inak. Pripravuje novú podobu projektu
Zdroj: instagram/ @trochu_inak_s_adelou

Formát sa presúva do širšieho priestoru s novými možnosťami a tím pripravuje novú podobu projektu.

Adela Vinczeová na sociálnej sieti oznámila, že po ôsmich rokoch sa končí spolupráca relácie Trochu inak s STVR. Poďakovala sa kolegom aj vedeniu televízie za dlhoročnú podporu a zdôraznila, že je čas posunúť sa ďalej. Ako uviedla, sloboda výberu hostí a tém je pre nich kľúčová a nechcú, aby bola akokoľvek obmedzovaná.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)


Formát Trochu inak sa podľa nej nemení, len presúva do širšieho priestoru s novými možnosťami. Vinczeová zároveň prezradila, že už pracujú na novej podobe projektu, ktorú čoskoro predstavia. Poďakovala fanúšikom za podporu a dôveru, ktoré sú pre ňu a tím najväčšou motiváciou pokračovať ďalej.

13. novembra 2025 o 9:01 Čas čítania 0:51 Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
13. novembra 2025 o 9:38 Čas čítania 0:38 Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
13. novembra 2025 o 10:17 Čas čítania 1:03 Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
Adela Vinczeová Trochu Inak
Zdroj: Archív Adely Vinczeovej
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Adela Vinczeová (Banášová) Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
dnes o 08:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Lifestyle news
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu pred 25 minútami
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu pred 50 minútami
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati pred hodinou
Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“ pred 2 hodinami
Slovenský talent v centre pozornosti. Šimon Nemec strelil svoj prvý hetrik v kariére NHL pred 3 hodinami
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda dnes o 10:36
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru dnes o 09:33
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami dnes o 08:46
Český remake Chlastu dorazil na Netflix. V rebríčku sledovanosti je na popredných miestach dnes o 07:11
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2 včera o 17:53
Slovensko Všetko
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Všetci zamestnanci dostali výpoveď a výroba sa úplne zastavila.
Známy slovenský prameň je nebezpečný. Hromadí sa v ňom plyn, ktorý môže ohroziť život
pred hodinou
Známy slovenský prameň je nebezpečný. Hromadí sa v ňom plyn, ktorý môže ohroziť život
Výrobcovia sirupov na Slovensku využívajú dieru v zákone. Má to veľký dopad na cenu
pred 2 hodinami
Výrobcovia sirupov na Slovensku využívajú dieru v zákone. Má to veľký dopad na cenu
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
dnes o 07:52
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
STVR dočasne pozastavila vysielanie ďalšej populárnej relácie. Tím vraj potrebuje posilniť transparentnosť
dnes o 06:30
STVR dočasne pozastavila vysielanie ďalšej populárnej relácie. Tím vraj potrebuje posilniť transparentnosť
Fico ponúkol Šutajovi Eštokovi právnu pomoc. V spore s Čurillovcami mu navrhol zastupovanie právnikmi Smeru
dnes o 07:15
Fico ponúkol Šutajovi Eštokovi právnu pomoc. V spore s Čurillovcami mu navrhol zastupovanie právnikmi Smeru
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
včera o 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Ekonomika Všetko
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
pred 2 dňami
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
pred 2 hodinami
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
Európa čelí novej vlne hybridných hrozieb – neidentifikované drony, kyberútoky a provokácie z Ruska testujú pripravenosť NATO aj odolnosť krajín, vrátane Slovenska.
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
včera o 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia