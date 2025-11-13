Formát sa presúva do širšieho priestoru s novými možnosťami a tím pripravuje novú podobu projektu.
Adela Vinczeová na sociálnej sieti oznámila, že po ôsmich rokoch sa končí spolupráca relácie Trochu inak s STVR. Poďakovala sa kolegom aj vedeniu televízie za dlhoročnú podporu a zdôraznila, že je čas posunúť sa ďalej. Ako uviedla, sloboda výberu hostí a tém je pre nich kľúčová a nechcú, aby bola akokoľvek obmedzovaná.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Formát Trochu inak sa podľa nej nemení, len presúva do širšieho priestoru s novými možnosťami. Vinczeová zároveň prezradila, že už pracujú na novej podobe projektu, ktorú čoskoro predstavia. Poďakovala fanúšikom za podporu a dôveru, ktoré sú pre ňu a tím najväčšou motiváciou pokračovať ďalej.
13. novembra 2025 o 9:01 Čas čítania 0:51 Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
13. novembra 2025 o 9:38 Čas čítania 0:38 Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede