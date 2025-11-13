Kategórie
Natália Mišániová
dnes 13. novembra 2025 o 13:50
Čas čítania 0:44

Známy slovenský prameň je nebezpečný. Hromadí sa v ňom plyn, ktorý môže ohroziť život

Zdroj: TASR - Maroš Černý

Starosta Ján Šatník upozorňuje, že vzduch v jame je nedýchateľný, hoci samotná voda je bezpečná.

Obľúbený prameň Salvator v obci Lipovce sa stal nebezpečným. V jame, kde sa nachádza voľný odber vody, sa hromadí oxid uhličitý, ktorý už spôsobil niekoľko otráv a smrteľných prípadov. Starosta obce Ján Šatník uviedol, že osobne vynášal mŕtvolu a zachraňoval ľudí, ktorí sa v jame pri odbere vody dusili, informujú tvnoviny.sk.

Minerálna voda samotná je bezpečná, problém je vo vzduchu v jame, kde sa zbiera ťažký CO₂. Stačia len dva-tri hlboké nádychy, aby človek upadol do bezvedomia, a bez pomoci môže dôjsť k smrti. Posledný smrteľný prípad starosta spomína z 15. septembra, predtým sa incidenty vyskytli aj v decembri minulého roka.

Miesto uzavreli, hoci niektorí miestni tvrdia, že vedia, ako sa bezpečne pohybovať pri odbere vody – napríklad kontrolou horenia sviečky alebo rozvírením vzduchu bundou. Starosta zdôraznil, že rozhodnutie nebolo ľahké, keďže voda je pre domácich obyvateľov bežnou súčasťou života.

Vedenie spoločnosti Minerálne vody, a. s., poskytovalo voľný odber verejnosti z dobrej vôle, no hrozili im právne dôsledky, ak by sa niečo stalo. Starosta plánuje stretnutie so spoločnosťou, aby našli dlhodobé a bezpečné riešenie. Verejnosť upozorňuje, aby za účelom nabratia Salvatora necestovala na miesto.

prameň
Zdroj: TASR - Maroš Černý
Súvisiace témy:
Správy z domova
