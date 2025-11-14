Tretina zimných pneumatík v teste prepadla.
Spotrebiteľská organizácia dTest otestovala 31 modelov zimných pneumatík rozmeru 225/40 R18 a zistila výrazné rozdiely v kvalite. Tretina testovaných pneumatík nedokázala zabezpečiť dostatočnú bezpečnosť pri jazde, najmä na mokrom povrchu. Najväčšie problémy sa objavili pri lacných modeloch z východnej Ázie, ktoré strácali priľnavosť a mali dlhé brzdné dráhy.
Test zahŕňal jazdu na suchom, mokrom, zasneženom aj zľadovatenom povrchu, ako aj spotrebu paliva, hlučnosť, odolnosť a vplyv na životné prostredie. Len necelá pätina výrobkov získala dobré hodnotenie. Deväť modelov dopadlo „nedostatočne“ pre slabú ovládateľnosť v daždi. Niektoré pneumatiky, ako napríklad Evergreen EW66, Goodride SW608 či Tomket Snowroad Pro 3, mali na mokrej vozovke brzdnú dráhu o desať metrov dlhšiu než najlepšie hodnotené značky.
Rozdiely sa prejavili aj pri jazde na suchu a snehu. Niektoré pneumatiky reagovali oneskorene na volant alebo sa dostávali do šmyku pri zmenách smeru. Na snehu prekvapil model Syron Everest 2, ktorý ako jediný získal veľmi dobrú známku za ovládateľnosť a brzdenie, hoci na suchu a mokre patril medzi najslabšie.
Výsledky ukázali aj veľké rozdiely v životnosti. Najodolnejšie pneumatiky zvládli o 47-tisíc kilometrov viac než najmenej trvácne modely. Väčšina výrobcov stále zaostáva v oblasti ekológie a transparentnosti výroby. Podľa dTestu sa potvrdilo, že vyššia cena neznamená automaticky vyššiu kvalitu, no príliš lacné pneumatiky môžu predstavovať riziko pre bezpečnosť vodičov.