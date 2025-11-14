Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 14. novembra 2025 o 11:19
Čas čítania 0:47

Česko rozdáva milióny príručiek na prvé dni po katastrofe. Zoznam odporúčaných zásob môže stáť stovky eur

Česko rozdáva milióny príručiek na prvé dni po katastrofe. Zoznam odporúčaných zásob môže stáť stovky eur
Zdroj: HZS Pardubický kraj

Česi dostávajú návody, ako prežiť prvých 72 hodín po katastrofe.

  • Do českých domácností v týchto týždňoch doručujú viac ako päť miliónov príručiek, ktoré radia, ako zvládnuť prvých 72 hodín po katastrofe, informuje TV Nova.
  • Štát nimi chce pripraviť ľudí na situácie, keď sa pomoc záchranárov môže oneskoriť a domácnosti musia fungovať na vlastné zásoby.
  • Súčasťou odporúčaní je plná nádrž v aute a dostatok hotovosti v menších hodnotách, aby domácnosť zvládla situáciu aj v prípade výpadku elektronických platieb.

Širší kontext: Zoznam odporúčaného vybavenia zahŕňa viacero položiek dostupných v army shopoch. Medzi nimi sú lekárnička, zápalky, pevná páska či trvanlivé jedlo. Jednodňové balenie jedla s dezertom stojí približne 250 korún (10,3 eura) a má dlhú životnosť. K základným potrebám patrí aj baterka, plynový varič a multifunkčný nôž. Najdrahšiu položku predstavuje kanister, ktorý v 12-litrovom objeme vychádza na takmer 1000 korún (41,2 eura).

Ďalšie veci sa dajú kúpiť v supermarketoch. Dôležitá je najmä balená voda, pričom dospelý človek potrebuje približne dva litre denne. Odporúčané sú aj dezinfekčné prostriedky, vrecia na odpad či zásoby pre domáce zvieratá. Ak štvorčlenná rodina zabezpečí iba najnutnejšie položky, zaplatí okolo 5100 korún (210 eur). Kompletná výbava podľa príručky vyjde na približne 9500 korún (necelých 392 eur).

