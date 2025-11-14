Obchody budú 17. novembra otvorené.
- Obchodné reťazce na Slovensku nechajú svoje predajne 17. novembra otvorené.
- Zákazníci tak budú môcť nakúpiť v Kauflande, Lidli, Tescu, Bille, Biedronke, Coop Jednote aj ďalších predajniach.
Širší kontext: Kaufland pri tejto príležitosti poďakoval ľuďom, ktorí sa rozhodnú prísť nakúpiť, a zároveň zdôraznil, že každý má slobodu vybrať sa či nevybrať do obchodu. Lidl potvrdil, že v pondelok ponechá klasické otváracie hodiny, hoci 1. novembra prevádzky zatváral skôr.
Tesco tiež otvorí obchody podľa štandardného režimu. Reťazec zároveň pripomenie Deň boja za slobodu a demokraciu príbehmi ľudí, ktorým udalosti 17. novembra zmenili život. Biedronka ohlásila rovnaký prevádzkový režim ako počas bežného dňa a Billa zverejňuje otváracie hodiny jednotlivých predajní na svojej stránke.
Coop Jednota bude fungovať rovnako ako v pracovný deň, jedinú výnimku predstavujú predajne v pôsobnosti Coop Jednota Brezno, ktoré zatvoria už o 12.00 h.
