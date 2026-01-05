Kategórie
Katarína Jánošíková
včera 5. januára 2026 o 19:40
Čas čítania 0:38

Kusy ľadu z neočistených áut zranili ženu v osobnom aute. Polícia varuje vodičov, hrozí prísnymi trestami

Kusy ľadu z neočistených áut zranili ženu v osobnom aute. Polícia varuje vodičov, hrozí prísnymi trestami
Zdroj: Facebook/Polícia SR

Polícia pripomína, že poriadne očistenie auta od snehu a ľadu nie je len prejavom ohľaduplnosti, ale zákonnou povinnosťou.

Polícia upozorňuje vodičov, aby pred jazdou poriadne očistili auto od snehu a ľadu. Neočistené vozidlá totiž ohrozujú ostatných účastníkov premávky, informuje polícia na svojom facebookovom profile.

  • Dnes, 5. 1. 2026 o 9:00, spadol pri meste Šaštín-Stráže z neznámeho kamióna kus ľadu priamo na čelné sklo auta značky Kia. Ľad sklo prerazil a zranil ženu na sedadle spolujazdca.
  • K podobnej nehode došlo aj na trnavskom obchvate. Z oproti idúceho nákladného auta odletel kus ľadu, ktorý prerazil sklo Volkswagenu Sharan a skončil v jeho interiéri.

Ak padajúci ľad poškodí iné vozidlo, policajti môžu vinníkovi na mieste uložiť blokovú pokutu do 50 eur. V prípade závažnejších následkov môže pokuta dosiahnuť až 650 eur. Ak ľad niekoho zraní, vyšetrovatelia môžu skutok kvalifikovať ako trestný čin. Vodiči, ktorí ohrozili iné osoby, musia zastaviť a zostať na mieste nehody. Za útek z miesta činu hrozí pokuta do 1000 eur, v závažnejšom prípade až 1300 eur a zákaz šoférovania až na 5 rokov.

5. januára 2026 o 12:34 Čas čítania 0:53 MAPA: Na Slovensku udreli extrémne mrazy, pozri si, kde padali rekordy v mínusových teplotách MAPA: Na Slovensku udreli extrémne mrazy, pozri si, kde padali rekordy v mínusových teplotách
5. januára 2026 o 11:59 Čas čítania 0:43 Finančná správa posiela mnohým Slovákom dôležité tlačivo. Na jeho vyplnenie majú len pár dní Finančná správa posiela mnohým Slovákom dôležité tlačivo. Na jeho vyplnenie majú len pár dní
5. januára 2026 o 11:20 Čas čítania 0:14 Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny pre klientov. Pozri si, kedy je otvorená tvoja pobočka Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny pre klientov. Pozri si, kedy je otvorená tvoja pobočka
