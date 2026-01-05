Polícia pripomína, že poriadne očistenie auta od snehu a ľadu nie je len prejavom ohľaduplnosti, ale zákonnou povinnosťou.
Polícia upozorňuje vodičov, aby pred jazdou poriadne očistili auto od snehu a ľadu. Neočistené vozidlá totiž ohrozujú ostatných účastníkov premávky, informuje polícia na svojom facebookovom profile.
- Dnes, 5. 1. 2026 o 9:00, spadol pri meste Šaštín-Stráže z neznámeho kamióna kus ľadu priamo na čelné sklo auta značky Kia. Ľad sklo prerazil a zranil ženu na sedadle spolujazdca.
- K podobnej nehode došlo aj na trnavskom obchvate. Z oproti idúceho nákladného auta odletel kus ľadu, ktorý prerazil sklo Volkswagenu Sharan a skončil v jeho interiéri.
Ak padajúci ľad poškodí iné vozidlo, policajti môžu vinníkovi na mieste uložiť blokovú pokutu do 50 eur. V prípade závažnejších následkov môže pokuta dosiahnuť až 650 eur. Ak ľad niekoho zraní, vyšetrovatelia môžu skutok kvalifikovať ako trestný čin. Vodiči, ktorí ohrozili iné osoby, musia zastaviť a zostať na mieste nehody. Za útek z miesta činu hrozí pokuta do 1000 eur, v závažnejšom prípade až 1300 eur a zákaz šoférovania až na 5 rokov.