KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa

Robert Fico má za sebou týždeň, ktorý mu po politickej ani verejnej stránke nevyšiel.
Premiér má za sebou nepríjemný týždeň a nezlepšila ho ani pondelková akcia v nitrianskom Agrokomplexe. Robert Fico musel riešiť niekoľko problémov, ktoré nevyzerali dobre ani pred jeho potenciálnymi voličmi. Najprv ďalšia zrážka vlaku, ktorú predseda vlády odbavil tým, že neprijal demisiu ministra dopravy. Toto „veľké“ gesto jeho vlastného nominanta by však pôsobilo štátnickejšie, keby demisiu vložil do tých rúk, ktorým to patrí – do rúk prezidenta.
Ficovi zjavne nevadí, že na stoličke ministra sedí niekto, kto cítil mediálny tlak a aspoň naoko chcel odstúpiť, pretože sa to patrí. Premiér aj minister dopravy však už počítajú posledné dni do momentu, keď budú môcť strihať pásku pred tunelom Višňové. A ani dve zrážky vlakov za pár týždňov nemôžu túto udalosť ohroziť.
Demisii sa ale tento týždeň nevyhol iný člen Ficovej vlády, Peter Kmec. Tú však tentoraz prijal Matúš Šutaj Eštok, ktorý dal najprv pokyn, pretože na to má zrejme ako minister vnútra právo (?) a potom demisiu prijal (??). Zdá sa, že Roberta Fica môže tento týždeň tešiť aspoň to, že „influencol“ pána ministra k tomu, aby aj on rozdával pokyny, ktoré sú v úplnom rozpore s jeho právomocami.
Tesne pred víkendom premiéra zasiahli dve ďalšie udalosti, ktoré mu vyhliadky na nepríjemný 17. november nezlepšili. Už vo štvrtok večer si pred spaním mohol prečítať správy, ktoré mu na nálade pred sviatkom, ktorý oslavuje iba vtedy, keď je pandémia, nepridali. Jeho poradca a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák si o politickej situácii písal so sexuálnym predátorom Jeffrym Epsteinom.
Je pritom dosť paradoxné, že po rokoch Ficových rečí o Piatej avenue, Sorošovi a údajných pokusoch Západu manipulovať slovenské voľby je práve jeho blízky človek ten, kto si vymieňal správy aj o prezidentských voľbách s americkým milionárom.
Ak niekto čakal Ficovo vysvetlenie, čakal márne. Ani naliehanie SNS nepomohlo a premiér sa radšej zameral na to, že aj táto konverzácia je len súčasťou „puču“, ktorý od roku 2018 vidí vo všetkom.
Fico poslal mladých Slovákov na front
Fico sa následne vrátil do Popradu a nie je jasné, čo presne očakával. Časť študentov vyjadrila svoj názor tým, že prišli v čiernom. Namiesto toho, aby premiér využil príležitosť a skutočne s nimi diskutoval, vysmial ich otázkou, či prišli „na kar“. A keď v publiku vznikol šum, namiesto argumentu prišla veta, že ak podporujú Ukrajinu, môžu „ísť bojovať“.
Po tomto odkaze sa približne tridsať študentov postavilo a odišlo. Fico to následne označil za dôkaz, že „neakceptujú názorovú diskusiu“. Lenže čo presne čakal, keď ich namiesto odpovedí posiela na front?
Celé to pôsobí o to paradoxnejšie, že Ficov kandidát na prezidenta v kampani obviňoval Ivana Korčoka z toho, že bude „prezidentom vojny“ a bude posielať slovenských mladých na Ukrajinu.
Po týždňoch takejto rétoriky je nakoniec on ten, kto posiela študentov „bojovať“, a to nie kvôli bezpečnostnej stratégii štátu, ale len preto, že s ním nesúhlasia a odmietajú predstavu, že Rusko má akýkoľvek nárok na ukrajinské územie.
Úspešné protesty neprekryl ani konšpiračnými teóriami
Najvýraznejší moment Ficovho nepodareného týždňa boli protesty. Počasie nebolo vôbec priaznivé, no napriek tomu sa na Námestí slobody v hlavnom meste stretlo približne 50-tisíc ľudí. A nebol to bratislavský kaviarenský výstrelok. V Košiciach, Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a ďalších mestách vyšli tisíce ľudí. Bez organizovaného zvážania, bez lacných benefitov, bez kultúrneho programu.
Premiér, ktorý ešte v nedeľu zrušil svoj plánovaný prejav s odvolaním sa na virózu, stál už na druhý deň na pódiu v Nitre pred tisíckami ľudí zvážaných autobusmi. Akcia, ktorú Smer nazval „dňom rešpektu k inému názoru“, bola v skutočnosti uzavretým mítingom, kam sa bežný človek bez pozvánky nedostal. Smer účastníkom sľuboval koncert, no pred kultúrnym programom dostali blok politických prejavov. Ľudia si mohli vypočuť útoky na opozíciu, médiá a tvrdenia o zmanipulovanom vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Ani táto akcia však Ficov týždeň nezachránila. Naopak, pôsobila ako zúfalý pokus vyrobiť si priaznivú atmosféru po tom, čo mu ušla z rúk debata so študentmi aj kauza s Epsteinovou komunikáciou. A zatiaľ čo desaťtisíce ľudí stáli v uliciach po celom Slovensku, premiér opäť vytiahol konšpiračný príbeh o „pláne na pád vlády“.
Výsledkom celého podujatia tak nebol dojem, že Fico je silným lídrom, ale práve naopak: pôsobilo to, akoby strácal kontrolu a opäť ju nahrádzal rozprávaním o skrytých nepriateľoch.
Nič už nezachránila ani pseudospomienka na Karola Duchoňa, definitívnu bodku za ťažkým týždňom Roberta Fica dala dcéra slávneho speváka, ktorá predsedovi Smeru odkázala, aby sa na jeho mene nepriživoval, keď si na neho vedel prvýkrát spomenúť až teraz.