Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 19. novembra 2025 o 7:57
Čas čítania 2:55

KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa

Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Robert Fico má za sebou týždeň, ktorý mu po politickej ani verejnej stránke nevyšiel.

Premiér má za sebou nepríjemný týždeň a nezlepšila ho ani pondelková akcia v nitrianskom Agrokomplexe. Robert Fico musel riešiť niekoľko problémov, ktoré nevyzerali dobre ani pred jeho potenciálnymi voličmi. Najprv ďalšia zrážka vlaku, ktorú predseda vlády odbavil tým, že neprijal demisiu ministra dopravy. Toto „veľké“ gesto jeho vlastného nominanta by však pôsobilo štátnickejšie, keby demisiu vložil do tých rúk, ktorým to patrí – do rúk prezidenta.

Ficovi zjavne nevadí, že na stoličke ministra sedí niekto, kto cítil mediálny tlak a aspoň naoko chcel odstúpiť, pretože sa to patrí. Premiér aj minister dopravy však už počítajú posledné dni do momentu, keď budú môcť strihať pásku pred tunelom Višňové. A ani dve zrážky vlakov za pár týždňov nemôžu túto udalosť ohroziť.

Demisii sa ale tento týždeň nevyhol iný člen Ficovej vlády, Peter Kmec. Tú však tentoraz prijal Matúš Šutaj Eštok, ktorý dal najprv pokyn, pretože na to má zrejme ako minister vnútra právo (?) a potom demisiu prijal (??). Zdá sa, že Roberta Fica môže tento týždeň tešiť aspoň to, že „influencol“ pána ministra k tomu, aby aj on rozdával pokyny, ktoré sú v úplnom rozpore s jeho právomocami.

18. novembra 2025 o 16:30 Čas čítania 3:35 Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok

Tesne pred víkendom premiéra zasiahli dve ďalšie udalosti, ktoré mu vyhliadky na nepríjemný 17. november nezlepšili. Už vo štvrtok večer si pred spaním mohol prečítať správy, ktoré mu na nálade pred sviatkom, ktorý oslavuje iba vtedy, keď je pandémia, nepridali. Jeho poradca a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák si o politickej situácii písal so sexuálnym predátorom Jeffrym Epsteinom.

Je pritom dosť paradoxné, že po rokoch Ficových rečí o Piatej avenue, Sorošovi a údajných pokusoch Západu manipulovať slovenské voľby je práve jeho blízky človek ten, kto si vymieňal správy aj o prezidentských voľbách s americkým milionárom.

Ak niekto čakal Ficovo vysvetlenie, čakal márne. Ani naliehanie SNS nepomohlo a premiér sa radšej zameral na to, že aj táto konverzácia je len súčasťou „puču“, ktorý od roku 2018 vidí vo všetkom.

Fico poslal mladých Slovákov na front

Fico sa následne vrátil do Popradu a nie je jasné, čo presne očakával. Časť študentov vyjadrila svoj názor tým, že prišli v čiernom. Namiesto toho, aby premiér využil príležitosť a skutočne s nimi diskutoval, vysmial ich otázkou, či prišli „na kar“. A keď v publiku vznikol šum, namiesto argumentu prišla veta, že ak podporujú Ukrajinu, môžu „ísť bojovať“.

17. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 5:20 „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november

Po tomto odkaze sa približne tridsať študentov postavilo a odišlo. Fico to následne označil za dôkaz, že „neakceptujú názorovú diskusiu“. Lenže čo presne čakal, keď ich namiesto odpovedí posiela na front?

Celé to pôsobí o to paradoxnejšie, že Ficov kandidát na prezidenta v kampani obviňoval Ivana Korčoka z toho, že bude „prezidentom vojny“ a bude posielať slovenských mladých na Ukrajinu.

Po týždňoch takejto rétoriky je nakoniec on ten, kto posiela študentov „bojovať“, a to nie kvôli bezpečnostnej stratégii štátu, ale len preto, že s ním nesúhlasia a odmietajú predstavu, že Rusko má akýkoľvek nárok na ukrajinské územie.

Úspešné protesty neprekryl ani konšpiračnými teóriami

Najvýraznejší moment Ficovho nepodareného týždňa boli protesty. Počasie nebolo vôbec priaznivé, no napriek tomu sa na Námestí slobody v hlavnom meste stretlo približne 50-tisíc ľudí. A nebol to bratislavský kaviarenský výstrelok. V Košiciach, Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a ďalších mestách vyšli tisíce ľudí. Bez organizovaného zvážania, bez lacných benefitov, bez kultúrneho programu.

14. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 2:39 PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov

Premiér, ktorý ešte v nedeľu zrušil svoj plánovaný prejav s odvolaním sa na virózu, stál už na druhý deň na pódiu v Nitre pred tisíckami ľudí zvážaných autobusmi. Akcia, ktorú Smer nazval „dňom rešpektu k inému názoru“, bola v skutočnosti uzavretým mítingom, kam sa bežný človek bez pozvánky nedostal. Smer účastníkom sľuboval koncert, no pred kultúrnym programom dostali blok politických prejavov. Ľudia si mohli vypočuť útoky na opozíciu, médiá a tvrdenia o zmanipulovanom vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Ani táto akcia však Ficov týždeň nezachránila. Naopak, pôsobila ako zúfalý pokus vyrobiť si priaznivú atmosféru po tom, čo mu ušla z rúk debata so študentmi aj kauza s Epsteinovou komunikáciou. A zatiaľ čo desaťtisíce ľudí stáli v uliciach po celom Slovensku, premiér opäť vytiahol konšpiračný príbeh o „pláne na pád vlády“.

Výsledkom celého podujatia tak nebol dojem, že Fico je silným lídrom, ale práve naopak: pôsobilo to, akoby strácal kontrolu a opäť ju nahrádzal rozprávaním o skrytých nepriateľoch.

Nič už nezachránila ani pseudospomienka na Karola Duchoňa, definitívnu bodku za ťažkým týždňom Roberta Fica dala dcéra slávneho speváka, ktorá predsedovi Smeru odkázala, aby sa na jeho mene nepriživoval, keď si na neho vedel prvýkrát spomenúť až teraz.

14. novembra 2025 o 13:30 Čas čítania 1:01 Z diskusie Fica v Poprade odišla skupina študentov. Premiér im odkázal, že keď podporujú vojnu, môžu ísť bojovať na Ukrajinu Z diskusie Fica v Poprade odišla skupina študentov. Premiér im odkázal, že keď podporujú vojnu, môžu ísť bojovať na Ukrajinu
17. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 5:20 „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
17. novembra 2025 o 18:31 Čas čítania 0:32 Po celom Slovensku sa konajú podujatia k 17. novembru. Do Bratislavy prišlo 50 000 ľudí, tvrdí Šimečka Po celom Slovensku sa konajú podujatia k 17. novembru. Do Bratislavy prišlo 50 000 ľudí, tvrdí Šimečka
protest
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Robert Fico Správy z domova Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
pred 2 dňami
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
dnes o 07:10
Veľké zmeny pri udeľovaní PN. Prísne pravidlá zasiahnu všetkých zamestnancov
Veľké zmeny pri udeľovaní PN. Prísne pravidlá zasiahnu všetkých zamestnancov
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
dnes o 07:57
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
11. 11. 2025 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 07:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
pred 2 dňami
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
12. 11. 2025 12:07
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
11. 11. 2025 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
13. 11. 2025 16:50
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
14. 11. 2025 7:52
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
12. 11. 2025 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
13. 11. 2025 8:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Lifestyle news
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper pred 51 minútami
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov pred hodinou
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu pred 2 hodinami
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov pred 3 hodinami
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy včera o 16:31
Obrovský úspech pre Kingdom Come 2. Česká RPG je nominovaná v troch kategóriách na prestížnych „herných Oscaroch“ včera o 15:46
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek včera o 13:54
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie včera o 13:23
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy včera o 11:56
Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať včera o 11:17
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Na železničnej stanici v Košiciach sa vykoľajil vozeň vlaku
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Na železničnej stanici v Košiciach sa vykoľajil vozeň vlaku
K žiadnym zranenia nedošlo.
Súd zrušil rozhodnutie Šutaja Eštoka. Policajt Pavol Ďurka sa môže vrátiť do služby
pred hodinou
Súd zrušil rozhodnutie Šutaja Eštoka. Policajt Pavol Ďurka sa môže vrátiť do služby
Veľké zmeny pri udeľovaní PN. Prísne pravidlá zasiahnu všetkých zamestnancov
dnes o 07:10
Veľké zmeny pri udeľovaní PN. Prísne pravidlá zasiahnu všetkých zamestnancov
Epstein s Lajčákom riešili stretnutie vo Viedni. Exminister mu ponúkal aj ambasádorskú rezidenciu
pred 3 hodinami
Epstein s Lajčákom riešili stretnutie vo Viedni. Exminister mu ponúkal aj ambasádorskú rezidenciu
Už sú známe závery vlakovej nehody na Slovensku. Ráž ozrejmil detaily
včera o 19:23
Už sú známe závery vlakovej nehody na Slovensku. Ráž ozrejmil detaily
Pellegrini zarobil za posledný rok najviac zo všetkých politikov na Slovensku. Na druhom mieste je Fico
včera o 18:42
Pellegrini zarobil za posledný rok najviac zo všetkých politikov na Slovensku. Na druhom mieste je Fico
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
dnes o 07:57
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
Robert Fico má za sebou týždeň, ktorý mu po politickej ani verejnej stránke nevyšiel.
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
včera o 16:30
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
pred 2 dňami
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
14. 11. 2025 6:30
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia