Časť študentov odišla z diskusie Roberta Fica v Poprade.
- Diskusia premiéra Roberta Fica so stredoškolákmi v Poprade sa skončila odchodom približne tridsiatich študentov, informuje Denník N.
- Viacerí z nich prišli oblečení v čiernom a počas stretnutia začali štrngať kľúčmi, čím vyjadrili nesúhlas s premiérom.
- K odchodu došlo po Ficovej reakcii na šum v publiku. Premiér v tej časti diskusie hovoril o financovaní Ukrajiny zo strany Európskej únie a študentom povedal, že ak podporujú vojnu, môžu „ísť bojovať“.
- Po tejto vete sa skupina postavila, štrngala kľúčmi a opustila miestnosť. Jeden zo študentov niesol ukrajinskú vlajku. Fico ich pritom sám vyzýval k odchodu.
Citát: „Meno pána Putina tam niekoľkokrát zaznelo. Fico povedal, že si máme my mladí našetriť a ísť za Putinom do Ruska a opýtať sa ho naše otázky,“ povedala jedna zo študentiek.
Širší kontext: Jedna zo študentiek povedala, že premiér počas diskusie používal výroky, ktoré považovala za nevhodné, vrátane otázky, či prišli „na kar“. Časť študentov však v sále zostala a pokračovala v diskusii.
Robert Fico zároveň na svojom Facebooku zverejnil správu z podujatia, v ktorej uviedol, že v Poprade diskutuje o medzinárodných vzťahoch a v publiku zaznievajú odlišné názory.
Premiér Robert Fico mal minulý týždeň v Poprade diskutovať so študentmi, no do školy nakoniec neprišiel. Pred budovou gymnázia sa ráno objavili nápisy namierené proti predsedovi vlády, napríklad „Fico je zradca“, „Ako chutí Putinov ko**t“ a „Dosť bolo Fica“. Študenta, ktorý ich napísal prišla priamo do triedy zobrať polícia. Študenti premiérovi adresovali otvorený list, v ktorom vyjadrili obavy z propagácie ideológie a politických cieľov na školách v rámci vzdelávania.
