Po celom Slovensku sa konajú podujatia k 17. novembru. Do Bratislavy prišlo 50 000 ľudí, tvrdí Šimečka

Napriek nepriaznivému počasiu prišli do väčších aj menších miest tisíce ľudí.
V krajských aj okresných mestách po celom Slovensku prebiehajú v pondelok 17. novembra politické aj občianske podujatia, v rámci ktorých si účastníci pripomínajú výročie Nežnej revolúcie. Napriek nepriaznivému počasiu prišli na námestia tisíce ľudí.
Na Námestie slobody v Bratislave vystúpili v rámci opozičného protestu predstavitelia strán Progresívne Slovensko, Demokrati, KDH a Sloboda a Solidarita. Za stranu KDH vystúpil František Mikloško, zvyšok strán reprezentovali predsedovia.
Na Námestí slobody v Bratislave zároveň v pondelok odhalili Pamätník novembra 1989. Stalo sa tak na 36. výročie Nežnej revolúcie za účasti aktérov Novembra ’89. Pamätník má symbolizovať silu ľudí, ktorí sa spojili a dokázali zvrhnúť totalitný režim. Jeho silu znázorňuje 407 odliatkov stôp. Namierené sú tak, akoby sa ľudia pozerali smerom na neďalekú budovu Úradu vlády SR, v čom vidí primátor Bratislavy Matúš Vallo ešte väčšiu symboliku.