TASR
dnes 17. novembra 2025 o 18:31
Čas čítania 0:32

Po celom Slovensku sa konajú podujatia k 17. novembru. Do Bratislavy prišlo 50 000 ľudí, tvrdí Šimečka

Po celom Slovensku sa konajú podujatia k 17. novembru. Do Bratislavy prišlo 50 000 ľudí, tvrdí Šimečka
Zdroj: REFRESHER

Napriek nepriaznivému počasiu prišli do väčších aj menších miest tisíce ľudí.

V krajských aj okresných mestách po celom Slovensku prebiehajú v pondelok 17. novembra politické aj občianske podujatia, v rámci ktorých si účastníci pripomínajú výročie Nežnej revolúcie. Napriek nepriaznivému počasiu prišli na námestia tisíce ľudí. 

14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
17. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 5:20 „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
17. novembra 2025 o 10:29 Čas čítania 1:24 Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach

Na Námestie slobody v Bratislave vystúpili v rámci opozičného protestu predstavitelia strán Progresívne Slovensko, Demokrati, KDH a Sloboda a Solidarita. Za stranu KDH vystúpil František Mikloško, zvyšok strán reprezentovali predsedovia.  

Na Námestí slobody v Bratislave zároveň v pondelok odhalili Pamätník novembra 1989. Stalo sa tak na 36. výročie Nežnej revolúcie za účasti aktérov Novembra ’89. Pamätník má symbolizovať silu ľudí, ktorí sa spojili a dokázali zvrhnúť totalitný režim. Jeho silu znázorňuje 407 odliatkov stôp. Namierené sú tak, akoby sa ľudia pozerali smerom na neďalekú budovu Úradu vlády SR, v čom vidí primátor Bratislavy Matúš Vallo ešte väčšiu symboliku.

november
Zdroj: REFRESHER
