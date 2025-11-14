Budúci týždeň môže priniesť sneženie.
- Predpoveď počasia naznačuje, že budúci týždeň sa môže objaviť sneženie aj v nižších polohách, informuje iMeteo.
- Na Slovensko sa už v pondelok 17. novembra dostane výrazne chladnejší vzduch, ktorý ukončí doterajšie teplé počasie.
Širší kontext: V pondelok prejde cez územie studený front so zrážkami a po jeho prechode začne od severu prúdiť chlad. Teploty klesnú, no sneh sa najskôr objaví iba na najvyšších miestach v horách. Níziny zostanú ešte bez snehu, hoci ochladenie pocítia naplno.
V utorok bude na celom Slovensku chladnejšie, no zrážky sa budú postupne vytrácať. Ďalšia zmena má prísť neskôr v týždni. Najvýraznejšiu úpravu počasia môže priniesť štvrtok 20. novembra. Očakáva sa príchod ďalšieho studeného frontu, po ktorom sa opäť ochladí. Tentoraz môže byť pokles teplôt taký výrazný, že snehové zrážky sa môžu objaviť aj v nižších polohách.
Prečítaj si aj tieto články:
8. novembra 2025 o 11:50 Čas čítania 0:50 Tento rok môže byť zima v Európe poriadne studená. Pripraviť sa musíme na časté sneženie a mrazy
14. novembra 2025 o 8:13 Čas čítania 0:55 Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy