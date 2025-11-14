Štát predáva budovu v obci Drážovce v okrese Krupina.
Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil ponuku na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktorá sa nachádza v obci Drážovce v okrese Krupina. Predaj sa uskutoční formou osobitného ponukového konania, pričom záujemcovia môžu svoje cenové ponuky posielať do 27. novembra 2025. Minimálna cena stanovená správcom je 6 400 eur.
Predmetom ponuky je stavba so súpisným číslom 37 postavená na parcele číslo 26/1, zapísaná na liste vlastníctva číslo 32. „Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.“
Podľa podmienok konania musia záujemcovia doručiť cenovú ponuku v písomnej podobe v zapečatenej obálke na adresu okresného úradu. Správca zároveň upozorňuje, že má právo ponuku kedykoľvek zrušiť v súlade so zákonom o správe majetku štátu.
Prečítaj si aj tieto články: