Putinove dve dcéry, Maria Voroncovová a Katerina Tichonovová, sa napriek dlhoročnej anonymite stali známymi vďaka svojim vedeckým a podnikateľským aktivitám aj prepojeniam na projekty so silným politickým krytím.
Vladimir Putin má oficiálne dve dcéry: Mariu Vladimirovnu Voroncovovú a Katerinu Vladimirovnu Tichonovovú. Ich identitu roky sprevádzala anonymita, no postupne ju potvrdili veľké medzinárodné médiá a investigatívne projekty. Obe sa etablovali vo vedeckom a technologickom prostredí a ich mená sa opakovane objavujú v súvislosti s projektmi, ktoré majú v Rusku silné politické krytie. V tomto článku si viac prečítaš o ich živote a napojení na Kremeľ.
Maria Voroncovová
Maria Voroncovová sa narodila v roku 1985 v Leningrade a študovala biológiu a medicínu. Po ukončení štúdia sa začala venovať endokrinológii a pôsobila vo Výskumnom centre pre endokrinológiu v Moskve. Vedecky publikuje dlhodobo a venuje sa najmä výskumu porúch rastu. Investigatívne materiály zároveň upozorňujú na jej prepojenie na zdravotnícku firmu NOMEKO, kde vlastní podiel a ktorá profitovala zo štátnych zákaziek.
Do roku 2014 žila Voroncovová v Holandsku s manželom Jorritom Faassenom, no po zostrelení letu MH17 sa obaja presťahovali späť do Ruska. Neskôr sa vydala za Jevgenija Nagorného z plynárenskej spoločnosti Novatek a ich meno sa spája aj s projektmi LNG terminálov. Po ruskej invázii na Ukrajinu ju Spojené štáty aj Európska únia zaradili na sankčné zoznamy, keďže podľa amerického ministerstva financií vedie programy genetického výskumu financované Kremľom.
Katerina Tichonovová
Katerina Tichonovová sa narodila v roku 1986 v Drážďanoch a jej totožnosť potvrdili až investigácie Reuters, ktoré započali v roku 2014. Pôsobila v projektoch Moskovskej štátnej univerzity a neskôr v technologickej nadácii Innopraktika, ktorú investigatívne tímy opísali ako projekt so silným politickým krytím. Tichonovová sa objavovala aj vo verejnom priestore, napríklad v diskusii o neurotechnológiách, keď vystupovala v štátnej televízii.
V roku 2013 sa vydala za podnikateľa Kirilla Šamalova, ktorý po svadbe začal rýchlo získavať akcie petrochemickej skupiny Sibur od oligarchov blízkych Kremľu. Manželstvo sa okolo roku 2018 rozpadlo a neskôr sa spájala s baletným tanečníkom Igorom Zelenským, s ktorým podľa investigácií vychováva dieťa. Po invázii na Ukrajinu ju Spojené štáty zaradili na sankčný zoznam ako osobu z prezidentovho najbližšieho okruhu, ktorá podporuje ruský technologický a obranný sektor.