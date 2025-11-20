Prináša obyvateľom okresov Detva a Lučenec bezpečnejšie a rýchlejšie spojenie.
Motoristi sa môžu tešiť na nový úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou, ktorý bude otvorený už vo štvrtok 20. novembra. Tento úsek predstavuje významný míľnik pre obyvateľov okresov Detva a Lučenec, ktorí získajú rýchlejšie a bezpečnejšie prepojenie.
Stavba úseku, ktorý obsahuje najdlhšiu estakádu na Slovensku, trvala od novembra 2021. Denne sa na nej podieľalo približne 450 až 500 pracovníkov, z ktorých väčšina musela absolvovať špeciálny výcvik pre práce vo výškach – najvyšší mostný pilier dosahuje takmer 45 metrov.
Otvorenie úseku sa uskutoční za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža, štátneho tajomníka Igora Chomu, generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka a zástupcu zhotoviteľa Martina Valka.