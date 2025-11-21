Platí druhostupňová výstraha.
Polícia upozorňuje na zhoršené podmienky na cestách na východnom Slovensku. Viaceré úseky sú preto neprejazdné. Ako uvádza, od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov.
„Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Aktuálne je neprejazdný Chmeľovský kopec v okrese Svidník a horský priechod Branisko,“ informuje polícia.
Vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.
