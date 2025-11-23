Meteorológovia upozorňujú, že v niektorých oblastiach môže každú chvíľu napadnúť viac snehu, čo môže spôsobiť komplikácie v doprave aj pri bežnom pohybe ľudí.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred snežením, ktorá platí od soboty 22. novembra 2025 od 21:00 do nedele 23. novembra 2025 do 9:00. Výstraha sa týka viacerých okresov. Meteorológovia upozorňujú, že sa tam môže miestami vyskytnúť sneženie, pri ktorom napadne 10 až 15 centimetrov nového snehu, informuje SHMÚ na svojom webe.
Ide síce o množstvo, ktoré je v tomto ročnom období a v tejto oblasti bežné, no napriek tomu môže spôsobiť komplikácie v doprave aj pri bežnom pohybe ľudí. Zvýšené riziko sa týka najmä zhoršenej viditeľnosti, šmykľavých ciest a spomaleného prejazdu horských priechodov. Podľa SHMÚ môže nový sneh predstavovať aj menšie riziko škôd, napríklad pri preťažení stromov mokrým snehom. Meteorológovia preto odporúčajú vodičom zvýšiť opatrnosť, vyraziť na cesty s dostatočným časovým predstihom a sledovať aktuálne informácie o počasí.