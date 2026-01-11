Kategórie
Natália Mišániová
dnes 11. januára 2026 o 12:24
Čas čítania 0:27

V Prahe došlo k vážnej nehode: Električka zrazila 12-ročné dievča

V Prahe došlo k vážnej nehode: Električka zrazila 12-ročné dievča
Zdroj: Týdeník policie

Dieťa utrpelo otras mozgu a skončilo v nemocnici.

V pražskej mestskej časti Řepy došlo vo štvrtok (8. januára) podvečer k vážnej nehode. Električka na ulici Makovského pri zastávke Blatiny zrazila 12-ročné dievča, informuje o tom  Týdeník Policie

Podľa polície dievča vstúpilo do koľajiska náhle a malo na ušiach slúchadlá, takže si prichádzajúcu električku pravdepodobne nevšimlo. Ide už o druhý podobný prípad v krátkom čase.

Presné okolnosti vyšetruje polícia

Na miesto okamžite vyrazili policajti, záchranári aj hasiči. Premávku električiek aj áut dočasne zastavili. Dievča utrpelo otras mozgu a po ošetrení ho previezli do detského traumacentra. Podľa hasičov nebolo po náraze zakliesnené pod vozidlom, ale bolo odhodené mimo koľají. Vodič električky nebol pod vplyvom alkoholu. Presné okolnosti nehody ďalej vyšetruje polícia.

11. januára 2026 o 8:22 Čas čítania 0:54 USA zvažovali vojenský zásah proti Iránu: Trump hovorí o pripravenosti konať USA zvažovali vojenský zásah proti Iránu: Trump hovorí o pripravenosti konať
11. januára 2026 o 7:36 Čas čítania 0:48 Lyžovačka sa vám môže ľahko predražiť. Ak plánujete vycestovať v týchto miestach radšej neschádzajte z diaľnice Lyžovačka sa vám môže ľahko predražiť. Ak plánujete vycestovať v týchto miestach radšej neschádzajte z diaľnice
10. januára 2026 o 17:11 Čas čítania 0:30 Podvodník falšoval platby na pumpe. Hrozia mu roky za mrežami alebo finančná pokuta Podvodník falšoval platby na pumpe. Hrozia mu roky za mrežami alebo finančná pokuta
ilustračná fotografia.
ilustračná fotografia. Zdroj: DPP
