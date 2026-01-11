Dieťa utrpelo otras mozgu a skončilo v nemocnici.
V pražskej mestskej časti Řepy došlo vo štvrtok (8. januára) podvečer k vážnej nehode. Električka na ulici Makovského pri zastávke Blatiny zrazila 12-ročné dievča, informuje o tom Týdeník Policie.
Podľa polície dievča vstúpilo do koľajiska náhle a malo na ušiach slúchadlá, takže si prichádzajúcu električku pravdepodobne nevšimlo. Ide už o druhý podobný prípad v krátkom čase.
Presné okolnosti vyšetruje polícia
Na miesto okamžite vyrazili policajti, záchranári aj hasiči. Premávku električiek aj áut dočasne zastavili. Dievča utrpelo otras mozgu a po ošetrení ho previezli do detského traumacentra. Podľa hasičov nebolo po náraze zakliesnené pod vozidlom, ale bolo odhodené mimo koľají. Vodič električky nebol pod vplyvom alkoholu. Presné okolnosti nehody ďalej vyšetruje polícia.